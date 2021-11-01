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Кличко назвал главную проблему с лечением больных коронавирусом в Киеве

Мэр Киева уверяет, что главная проблема не в дополнительных местах в больницах, а в медперсонале

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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В столице Украины ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Но несмотря на усложнение ситуации койкомест в больницах хватает, оборудование есть, кислородом медучреждения обеспечены. Проблема другая – не хватает медперсонала. Люди работают на грани своих возможностей. Как информирует издание "Комментарии", об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кличко назвал главную проблему с лечением больных коронавирусом в Киеве

Коронавирус. Фото: Слово и дело

Мэр Киева сообщил, что всего подготовлено 5,5 тысяч мест в инфекционных отделениях, но, если будет такая необходимость, то есть возможность дополнительно дать еще 6 тысяч мест.

По словам Виталия Кличко, страх есть о другом, когда вспышку заболеваемости не удастся остановить и количество больных COVID-19 в разы превысит количество подготовленных койкомест в больницах. Это полностью парализует медицинскую систему и тогда произойдет настоящий коллапс.

Кличко подтвердили информацию, что от некоторых политиков звучат предложения развернуть в Киеве мобильные госпитали в связи с наплывом больных COVID-19, но есть главная проблема – катастрофически не хватает медиков, которые будут оказывать медицинскую помощь. Уже сейчас с этим возникают проблемы. Мэр Киева рассказал, что власти приняли решение доплачивать медработникам дополнительные суммы, мотивируя их к работе. В целом медперсонал, работающий с больными коронавирусом получают до 35-40 тысяч гривен зарплаты.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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