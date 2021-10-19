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Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование

Вакцины против Covid-19 чрезвычайно эффективны для предотвращения заболеваний

сегодня, 10:11
Автор:

Кравцев Сергей

Вакцинация уменьшает вероятность инфицирования вирусом в шесть раз, а вероятность смерти – в 11 раз. К таким данным после системного анализа пришли ученые Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "CNN" рассказала профессор Школы Леанна Вен.

Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование

Вакцинация. Фото из открытых источников

Профессор отметила, вакцинация сегодня есть эффективным методом защитить человека от тяжелого исхода болезни COVID-19. Самая свежая информация американских центров по контролю и профилактике заболеваний говорит о том, что после прививания у человека снижается риск заболеть коронавирусом в 6 раз, а умереть от осложнений COVID-19 – в 11 раз.

При этом Леанна Вен подчеркнула, ни одна вакцина на сегодня не может гарантировать, что привитый человек на 100% не заболеет коронавирусом. Также, как и ни одно лечение в мире не может на 100% быть эффективным и одинаково помогать всем людям.

Профессор добавила, больше всего под удар коронавируса попадают те, кто уже в возрасте или имеет сопутствующие заболевания. Также опасность увеличивается, если организм заболевшего человека уже инфицирован другим каким-то вирусом. Леанна Вен отметила, по их данным, всего 4% привитых из общего количества заболевших COVID-19 обращаются за помощь к медикам. Большинство людей после вакцинации и инфицирования коронавирусом переносят заболевание без осложнений.

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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/18/health/covid-19-vaccination-colin-powell-death-wen-wellness/index.html
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