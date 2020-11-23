Названы страны, которые зарезервировали больше всего доз вакцин против СOVID-19

В мире только начинается борьба за вакцину против коронавируса, которых представлено уже 11. Многие надежды возлагаются на вакцину как на решение проблемы, но есть опасения, что более бедные страны могут остаться позади. Об этом пишет ВВС.

Во всем мире подтверждено более 55 миллионов случаев заражения вирусом и более 1,3 миллиона случаев смерти. Все уповают, что остановить коронавирус удастся с помощью вакцины. Ни одна из вакцин еще не одобрена, но это не мешает странам закупать дозы заранее.

По оценкам ключевого исследовательского центра в США — Университет Дьюк в Северной Каролине, уже закуплено 6,4 миллиарда доз потенциальных вакцин, а еще 3,2 миллиарда либо находятся в стадии переговоров, либо зарезервированы.

Большинство доз закупают страны с высоким уровнем доходов. Некоторые страны со средним уровнем дохода, располагающие производственными мощностями, также смогли заключить крупные соглашения о закупках в рамках производственных сделок. Страны с инфраструктурой для проведения клинических испытаний, такие как Бразилия и Мексика, используют свои возможности для приобретения будущих вакцин. Например, Институт сыворотки в Индии обязался хранить половину всех производимых им доз для распространения внутри страны. Тем временем Индонезия сотрудничает с китайскими разработчиками вакцин, а Бразилия — с испытаниями, проводимыми Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Согласно последним данным, Индия, ЕС, США, Канада и Великобритания входят в число стран, зарезервировавших наибольшее количество доз.

"Понятно, что лидеры хотят в первую очередь защитить свой собственный народ — они несут ответственность перед своими гражданами, — но ответ на эту глобальную пандемию должен быть коллективным", — заявила Всемирная организация здравоохранения.

Эксперты опасаются, что у богатых стран будут вакцины, а более бедные страны вряд ли получат доступ. Кроме того, доступность в более бедных странах может зависеть от того, сколько вакцин будет разработано, как быстро и где они будут произведены.

Исследования показывают, что во время пандемии "свиного гриппа" в 2009 году в поставках вакцин преобладали соглашения о предварительной закупке с богатыми государствами. Однако нужно отметить, что действует проект Covax, направленный на справедливое распределение будущих вакцин против коронавируса. Программа разработана таким образом, чтобы более богатые страны, покупающие вакцины, соглашались предоставить доступ к финансированию и для более бедных стран. На данный момент в инициативе задействовано около 186 стран, в их числе и наша — Украина.

Напомним, Минздрав рассказал, когда планируется первый транш вакцин против коронавируса и кто первый ее получит в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!