Первый транш вакцин против COVID-19: кто первый и сколько получит в Украине

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Таисия Ерохина
Украина в начале декабря планирует подписать Соглашение о сотрудничестве с COVAX, что позволит получить для украинцев первую партию вакцины против коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Так, до 27 ноября глобальная программа COVAX должна подписать с Украиной документ, который определяет техническую потребность. А до 7 декабря планируется подписать условия сотрудничества. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, вакцину Украина будет получать несколькими траншами.
Всего планируется, что Украина получит бесплатные вакцины против COVID-19 для 20% населения, то есть около 8 млн доз.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины поступит в Украину во втором квартале 2021 года. Один курс, состоящий из двух прививок, будет стоить около 400 грн.
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