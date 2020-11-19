Первый транш вакцин против COVID-19: кто первый и сколько получит в Украине

Украина в начале декабря планирует подписать Соглашение о сотрудничестве с COVAX, что позволит получить для украинцев первую партию вакцины против коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Так, до 27 ноября глобальная программа COVAX должна подписать с Украиной документ, который определяет техническую потребность. А до 7 декабря планируется подписать условия сотрудничества. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, вакцину Украина будет получать несколькими траншами.

"Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1 млн 200 тыс. доз. Приоритетной группой риска, которая подлежит проведению прививок против коронавирусной болезни на первой волне получения вакцин, определены работники здравоохранения", — отмечается в сообщении.

Всего планируется, что Украина получит бесплатные вакцины против COVID-19 для 20% населения, то есть около 8 млн доз.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины поступит в Украину во втором квартале 2021 года. Один курс, состоящий из двух прививок, будет стоить около 400 грн.

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