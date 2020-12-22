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Названо уничтожающее коронавирус природное средство

Ученые уверяют, что глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки имеет способность подавлять вирус

сегодня, 09:36
Автор:

Елизавета Черных

Коронавирус идет в наступление и достаточно стремительно распространяется. Множество ученых из разных уголков мира пытаются найти способ, как остановить нещадную пандемию. Немецкие ученые из университетской клиники в Эссене назвали природное средство, которое способно уничтожать коронавирусное заболевание. 

Названо уничтожающее коронавирус природное средство

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследований, специалисты пришли к выводу, что глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки имеет способность подавлять коронавирус. Ученые выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Помимо этого, глицирризиновая кислота отмечается высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и является безопасной для человека. 

Напомним, что ранее доктор медицинских наук, иммунолог Вера Казмирчук рассказывала, как остановить коронавирусное заболевание. Специалистка считает, что в первые-вторые сутки инфицированному человеку следует ввести антитела — иммуноглобулин. Доктор считает, что этот препарат уже более половины столетия применяют при различных вирусных заболеваниях, он является безопасным и продолжает доказывать свою эффективность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга. Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы. Ученые также подчеркнули, что белок коронавируса имеет способность проникать в головной мозг, вследствие чего влиять на дыхательные центры мозга и вызывать нарушение дыхания.





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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/21/solodka/
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