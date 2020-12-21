Коронавирус можно остановить: врач рассказала о действенном методе

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Елизавета Черных
Коронавирусное заболевание идет в наступление и развивается стремительно. Однако, по мнению доктора медицинских наук, иммунолога Веры Казмирчук, размножение коронавируса реально остановить, если действовать быстро.
ФОТО: Из открытых источников
Специалистка считает, что в первые-вторые сутки инфицированному человеку следует ввести антитела — иммуноглобулин. Доктор считает, что этот препарат уже более половины столетия применяют при различных вирусных заболеваниях, он является безопасным и продолжает доказывать свою эффективность.
Врач рассказывает, что лечение иммуноглобулином необходимо проводить курсом, длительность которого определяется состоянием больного. Приблизительно продолжительность терапии от двух до пяти дней, а дозировку стоит рассчитывать исходя из веса пациента.
Вера Казмирчук также отметила, что применения данного препарата может широко использоваться для профилактики заболевания и защиты врачей от инфицирования коронавирусом, или облегчить течение болезни.
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