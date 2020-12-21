Коронавирус можно остановить: врач рассказала о действенном методе

Коронавирусное заболевание идет в наступление и развивается стремительно. Однако, по мнению доктора медицинских наук, иммунолога Веры Казмирчук, размножение коронавируса реально остановить, если действовать быстро.

ФОТО: Из открытых источников

Специалистка считает, что в первые-вторые сутки инфицированному человеку следует ввести антитела — иммуноглобулин. Доктор считает, что этот препарат уже более половины столетия применяют при различных вирусных заболеваниях, он является безопасным и продолжает доказывать свою эффективность.

"Чтобы получить иммуноглобулин, для одной партии препарата берут кровь тысячи доноров, обрабатывают ее специальным образом и получают набор антител против различных вирусов, в частности, коронавируса. Потому что этот класс вирусов для человека не новый. С ним мы ежегодно сталкивались в период, когда люди болеют респираторными заболеваниями. Кроме того, у иммуноглобулина есть способность бороться с любым вирусом, даже неизвестным. Ему это удается", — рассказала Вера Казмирчук.

Врач рассказывает, что лечение иммуноглобулином необходимо проводить курсом, длительность которого определяется состоянием больного. Приблизительно продолжительность терапии от двух до пяти дней, а дозировку стоит рассчитывать исходя из веса пациента.

Вера Казмирчук также отметила, что применения данного препарата может широко использоваться для профилактики заболевания и защиты врачей от инфицирования коронавирусом, или облегчить течение болезни.

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