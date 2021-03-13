Назван новый побочный эффект от вакцины AstraZeneca

Язык
Coinspot 13.03.2021
BTC/USD
59968.68
ETH/USD
1886.45
LTC/USD
224.75
НБУ 13.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявляет о новом побочном
эффекте от вакцины AstraZeneca — анафилаксии. Её рекомендуют внести в список
побочных реакций. Об этом информирует издание DW.
Анафилаксия стала побочным эффектом от вакцины AstraZeneca - фото: из открытых источников
Так, в Британии пяти миллионам
жителям были сделаны прививки вакциной AstraZeneca. Из этого количества у 41 человека произошла анафилаксия. Комитет
по оценке фармакологических рисков ЕМА заявил, что несколько из этих случаев
однозначно связаны с недавней вакцинацией.
Анафилаксия – это аллергическая
реакция, которая начинается в организме очень быстро и может стать смертельной
для человека. Основными её проявлениями являются: сыпь, зуд, отек слизистой
оболочки гортани, а также резкое снижение кровяного давления. Крайней степенью
анафилаксии является анафилактический шок.
В агентстве сообщают, что на сегодняшний
день уже существует рекомендация о том, чтобы не вводить повторно эту вакцину
тем людям, у кого произошла анафилаксия после первой прививки.
К слову, применение вакцины AstraZeneca приостановили в Дании, Тайланде, Болгарии и Норвегии. Это связано с тем, что у некоторых пациентов оборвались тромбы. Однако во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что причин для прекращения использования вакцины AstraZeneca нет.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил об обновлении списка лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Также сайт информировал о том, что ученый сделал неутешительный прогноз касаемо весенней волны COVID в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости