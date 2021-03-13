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Назван новый побочный эффект от вакцины AstraZeneca

После вакцинации у людей началась аллергическая реакция

сегодня, 15:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявляет о новом побочном эффекте от вакцины AstraZeneca — анафилаксии. Её рекомендуют внести в список побочных реакций. Об этом информирует издание DW.

Назван новый побочный эффект от вакцины AstraZeneca

Анафилаксия стала побочным эффектом от вакцины AstraZeneca - фото: из открытых источников

Так, в Британии пяти миллионам жителям были сделаны прививки вакциной AstraZeneca. Из этого количества у 41 человека произошла анафилаксия. Комитет по оценке фармакологических рисков ЕМА заявил, что несколько из этих случаев однозначно связаны с недавней вакцинацией.

Анафилаксия – это аллергическая реакция, которая начинается в организме очень быстро и может стать смертельной для человека. Основными её проявлениями являются: сыпь, зуд, отек слизистой оболочки гортани, а также резкое снижение кровяного давления. Крайней степенью анафилаксии является анафилактический шок.

В агентстве сообщают, что на сегодняшний день уже существует рекомендация о том, чтобы не вводить повторно эту вакцину тем людям, у кого произошла анафилаксия после первой прививки.

К слову, применение вакцины AstraZeneca приостановили в Дании, Тайланде, Болгарии и Норвегии. Это связано с тем, что у некоторых пациентов оборвались тромбы. Однако во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что причин для прекращения использования вакцины AstraZeneca нет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил об обновлении списка лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Также сайт информировал о том, что ученый сделал неутешительный прогноз касаемо весенней волны COVID в Украине.



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Источник: https://www.dw.com/uk/rehuliator-yes-rozshyryv-spysok-pobichnykh-reaktsii-vaktsyny-astrazeneca/a-56854286
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