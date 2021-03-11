Тысяча смертей в день: ученый сделал неутешительный прогноз касаемо весенней волны COVID в Украине

Волна коронавируса, которая накрыла Украину весной, продлится до средины мая, а ее пик придется на начало следующего месяца. Кроме того распространяться она будет гораздо стремительнее осенней. Это спрогнозировал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, кандидат биологических наук Владимир Галицкий, передает ТСН.

Ученый НАН сделал неутешительный прогноз касаемо весенней волны коронавируса в Украине - фото из открытых источников

Он считает, что на пике количество новых случаев инфицирования может равняться 40 тысяч в день, а ежедневное количество летальных случаев может превысить тысячу, особенно если система здравоохранения исчерпает свои возможности.

Источник сообщает, что такие выводы сделаны на основе исследования развития пандемии в период весны-лета 2020 года в странах Северного полушария, а также на протяжении лета-осени 2020 года в странах Южного полушария.

Специалист также подчеркнул, что интенсивный процесс вакцинации мог бы предотвратить стремительному распространение коронавирусного заболевания в стране, однако темпы прививания являются слишком низкими.

Ученый также посоветовал украинцам по возможности избегать поездки в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых мероприятий, заведений общественного питания, использовать респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему украинцы не делают прививки от коронавируса. Эксперты уверены, что недоверие к вакцинации, нежелание украинцев прививаться спровоцировала сама наша центральная власть. Не только обычные люди, видя такой хаос вокруг ситуации с вакцинами и вакцинацией, не хотят вводить себе сомнительный препарат. Даже среди врачей есть опасения. Детальнее читайте в нашем материале.









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