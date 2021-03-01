За выходные сделали всего 90 прививок от коронавируса: почему украинцы не хотят прививаться, и кто в этом виноват

По данным издания "РБК-Украина", которое ссылается на личные источники, за выходные в стране сделали всего лишь 90 прививок от коронавируса, при этом вчера, 28 февраля, вакцинация и вовсе не проводилась.

За выходные сделали всего 90 прививок от коронавируса: кто виноват и как решить проблему - фото из открытых источников

"В субботу работала только половина бригад. 90 врачей получили прививки. В воскресенье вакцинации не было", — уточнил изданию источник.

По словам собеседника РБК, мобильные бригады работали шесть дней подряд, поэтому решили сделать воскресенье днем отдыха.

Почему украинцы не делают прививки от коронавируса? Кто в этом виноват и как это исправить? "Комментарии" решили задать эти вопросы экспертам.

Даже среди врачей есть опасения

Недоверие к вакцинации, нежелание украинцев прививаться спровоцировала сама наша центральная власть. В этом уверен юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков.

"Было много спекулятивных действий со стороны власти в целом и министра здравоохранения Степанова, в частности. То мы ждем Pfizer, то AstraZeneca, китайскую вакцину Sinovac, которая должна зайти через "прокладки". А на самом деле получили с юридической точки зрения генерик CoviShield – точную копию синтетической вакцины Oxford/AstraZeneca, эффективность которой – под большим вопросом", — отмечает эксперт.

По его словам, не только обычные люди, видя такой хаос вокруг ситуации с вакцинами и вакцинацией, не хотят вводить себе сомнительный препарат. Даже среди врачей есть опасения.

"Есть три основные причины для скепсиса касательно CoviShield, которой сегодня вынужден был привиться привезший ее из Индии глава МОЗ, доказывая, что та якобы безопасна. Первая – данная вакцина не прошла все этапы клинических исследований. Вторая — есть вероятность побочных реакций, что признает и сам завод-изготовитель. Третья – нет однозначной информации, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболели. И не придется ли нам снова и снова прививаться из-за мутации вируса. Всё очень непрозрачно, непонятно – потому и такая реакция. Я лично слышал от знакомых врачей, что они будут вакцинированы по документам. Но не факт, что в реалиях. И пока не увидим в информационном поле четких пояснений, пока не увидим подтверждения пользы от вакцинации CoviShield или какой-то другой вакциной из тех, что нам обещают доставить, будет идти тренд на минимальное вакцинирование", — прогнозирует Алексадр Гришаков.

Он также высказывает опасения, что власть в присущем ей стиле может начать ломать общественное мнение "через колено". К примеру, не допуская без вакцинации в школу, в вузы, на работу, не выпуская за границу.

"При отсутствии логичности, понятности в коммуникациях – наши власти нередко готовы создать невыгодные условия, ограничивая права населения, чтобы заставить делать то, что нужно руководству страны или тем, кто стоит за ними. Видим явный прокол в информационной политике власти. Если они не будет нивелирован, большинство украинцев будет вакцинировано лишь на бумаге", — считает юрист.

Никто не сделал так много для дискредитации идеи вакцинации, как сама власть

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов называет ситуацию ожидаемой и напоминает, как год назад из Украины вывозились маски, респираторы. Как мы оказались без должного количества дезинфицирующих средств. Как потом возникла масса вопросов касательно локдаунов, избирательных карантинов, скандалов вокруг закупки вакцин.

"Никто не сделал так много для дискредитации идеи вакцинации, как сама наша власть, — подчеркивает эксперт. – Именно поэтому из 32 врачей только два согласны ввести себе вакцину".

Он также обращает внимание на то, что сорваны все сроки вакцинации.

"Согласно официальным данным, за 5 дней было вакцинировано всего около 3000 тысяч человек. Похоже, мы снова идем на рекорд. Печальный. То одними из последних в Европе начали вакцинацию, то – не можем ее провести нормально. Люди не верят власти. А власть говорит: либо колись, чем дают, либо ты – чуть ли не враг народа, который действует против здоровья нации. Но так ставить вопрос нельзя. Ведь нас фактически взяли в заложники своей некомпетентной политикой. И пока власть не убедит людей в том, что вакцина – качественная, пока не будут выстроены нормальные коммуникации, пока не будут отлажены все процессы – никакого прорыва (в хорошем смысле) в вакцинировании ждать не придется", — уверен Валерий Дымов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался в прямом эфире.

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