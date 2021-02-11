Назван еще один необычный симптом COVID-19

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Мокрик Анастасия
Медики предупреждают, что к уже известным на сегодняшний день симптомам
коронавируса добавился еще один – икота. Однако он встречается намного реже,
нежели остальные. Об этом информирует издание Express.
Медики выявили новый симптом коронавируса - фото: из открытых источников
Так, по словам
источника, впервые медики
заговорили о новом симптоме, когда обследовали 64-летнего
мужчину из Египта, который заразился
коронавирусом. Он отметил, что в
последнее время его очень часто беспокоит икота. Наряду с икотой
ощущались жар и боль в горле, а
это два
основных симптома COVID-19.
Медики, лечившие
инфицированного человека, который страдал от икоты в течение двух недель,
считают, что его симптомы были "редким проявлением" болезни. Причины внезапной и продолжительной
икоты, по мнению экспертов, связаны с вирусом, поражающим диафрагму — мышцу,
контролирующую дыхание. Стоит
отметить, что при выздоровлении, вместе с остальными симптомами стала пропадать
и икота.
Также специалисты заявляют, что был случай, когда врачи
вылечили 62-летнего мужчину, зараженного
коронавирусом, который икал в течение четырех дней. Однако у него не было других признаков болезни. Когда
он вылечился, икота прошла.
Таким образом было признано, что COVID-19 атакует диафрагму, мышечную стенку, которая контролирует дыхание, и приводит к спазму, в результате чего возникает икота.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о вакцинации от коронавируса в Украине и о том, какова вероятность того, что она начнется 15 февраля. Также сайт информировал о том, что Шмыгаль спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса в Украине.
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