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Назван еще один необычный симптом COVID-19

Этот симптом появляется довольно редко у заболевших COVID-19

сегодня, 08:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Медики предупреждают, что к уже известным на сегодняшний день симптомам коронавируса добавился еще один – икота. Однако он встречается намного реже, нежели остальные. Об этом информирует издание Express.

Назван еще один необычный симптом COVID-19

Медики выявили новый симптом коронавируса - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, впервые медики заговорили о новом симптоме, когда обследовали 64-летнего мужчину из Египта, который заразился коронавирусом. Он отметил, что  в последнее время его очень часто беспокоит икота.  Наряду с икотой ощущались жар и боль в горле, а это два основных симптома COVID-19.

Медики, лечившие инфицированного человека, который страдал от икоты в течение двух недель, считают, что его симптомы были "редким проявлением" болезни. Причины внезапной и продолжительной икоты, по мнению экспертов, связаны с вирусом, поражающим диафрагму — мышцу, контролирующую дыхание. Стоит отметить, что при выздоровлении, вместе с остальными симптомами стала пропадать и икота.

Также специалисты заявляют, что был случай, когда врачи вылечили 62-летнего мужчину, зараженного коронавирусом, который икал в течение четырех дней. Однако у него не было других признаков болезни. Когда он вылечился, икота прошла.

Таким образом было признано, что COVID-19 атакует диафрагму, мышечную стенку, которая контролирует дыхание, и приводит к спазму, в результате чего возникает икота.

Назван еще один необычный симптом COVID-19 - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о вакцинации от коронавируса в Украине и о том, какова вероятность того, что она начнется 15 февраля. Также сайт информировал о том, что Шмыгаль спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса в Украине.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1396121/coronavirus-symptoms-update-hiccups-covid-19
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