Нас ждет очень тяжелый период, - глава Минздрава о ситуации с COVID

Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается, за прошедшие семь дней заразились практически на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую неделю, умерли на 300 человек больше. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает "Украинская правда".

Максим Степанов - фото: МОЗ

"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки", — сказал министр.

Глава Минздрава отметил и увеличение количества госпитализаций в стране. Так, по состоянию на утро понедельника, 22 марта, в больницах было 36 600 больных коронавирусом или подозрением инфекцию.



Напомним, что по состоянию на 23 марта на территории страны выявлено 11 476 новых случаев заражения COVID-19. В частности, коронавирус зафиксировали у 606 детей и 357 медицинских работников. По данным главы Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 333 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это наибольшее количество летальных случаев с начала пандемии в стране.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине придумали новый способ мошенничества. На этот раз аферисты решили воспользоваться страхом людей перед коронавирусом. Граждане звонят от имени родственников якобы больных COVID-19 и сообщают, что ситуация критическая, нужно применять немедленное платное лечение. Соответственно далее мошенники играют на чувствах и выманивают кругленькую сумму.













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