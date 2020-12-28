Представитель Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко в интервью РБК-Украина рассказал, наносит ли вакцина против коронавируса вред организму.

Вредна ли вакцина против коронавируса для организма. Фото: lenta.ru

По его словам, делать прививки нужно только теми вакцинами, которые прошли все три стадии испытаний. Среди проверенных препаратов — лекарства от компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna.

Эксперт отметил, что прививки против Covid-19 не навредят людям. Конечно, вакцина имеет побочные эффекты и все люди по-разному переносят препарат. Но по словам Сергея Комиссаренко, это никак не может сравниться с тем вредом и последствиями, которые в дальнейшем может принести коронавирусное заболевание.

К тому же, вакцинация не должна активизировать заражения и течение заболевания.

Однако эксперт предупредил, что вакцинацию нужно проводить исключительно под наблюдением врачей. Ведь в случае аллергической реакции или других побочных эффектов, профессионалы смогут помочь и спасти вашу жизнь.

Напоминаем, что Сергей Комиссаренко также рассказал, почему коронавирус в Украине пошел на спад. По словам эксперта, люди начали понимать, что нужно беречься от коронавируса. Также граждане начали выполнять рекомендации врачей и Министерства здравоохранения. За длительный период украинцы приучили себя соблюдать карантинные мероприятия. Однако главный фактор — это изменение поведения коронавируса. Болезнь становится менее контагиозной — имеющей меньший уровень заразительности.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что британский ученый Аллан Пейси занимается исследованием влияния коронавируса на репродуктивную систему. Недавно во время экспериментов он обнаружил, что COVID-19 может находиться и в яичках.

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