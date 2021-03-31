Надо ли останавливать общественный транспорт во время карантина — Радуцкий

Коронавирусная болезнь в Украине продолжает прогрессировать. На фоне очередных негативных рекордов — по числу госпитализированных и умерших — снова и снова появляются разговоры об установлении жестких карантинных ограничений. Одним из таких моментов является остановка общественного транспорта. Впрочем, по мнению нардепа Михаила Радуцкого, сегодня это Украиеа уже не поможет преодолеть третью волну COVID-19.

Остановка транспорта лишь в теории правильна при борьбе с COVID-19. Фото из открытых источников

Как объясняет председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, ограничение движения общественного транспорта является правильным только в теории. На самом деле это приведет к массовому возмущению, очередным протестам украинцев и, как следствие — высокому социальному напряжению в обществе. Как минимум второй пункт таких последствий предполагает очередное массовое скопление людей. Конечно, это нежелательное явление в период быстрого распространения коронавируса.

Михаил Радуцкий считает, что вариант снижения нагрузки на общественный транспорт имеется. Впрочем, это возможно только благодаря обеспечению украинцев возможностью свободно учиться и работать онлайн. "Дистанционка", по мнению чиновника, ограничит физические социальные контакты. Соответственно это повлияет на интенсивность передачи вируса.

Также Радуцкий отметил, что важным элементом в борьбе с коронавирусной болезнью является информационный аспект. И, что подчеркивает нардеп, сейчас в регионах почти полностью отсутствует соцреклама, которая призвала бы людей беречь здоровье — свое и чужое.

"В метро, маршрутке, на уличных билбордах было бы полезно постоянно напоминать людям — опасность рядом. Не угрожать и пугать, а благодарить их за гражданскую позицию. Мне кажется, если человек в маршрутке прочитает надпись "Спасибо, что надел маску. Ты спас чью-то жизнь", он совсем по-другому относется к такому простому, но необходимому действию", — убежден политик.

По мнению Михаила Радуцкого, проверки и штрафы не должны быть единственным средством борьбы с нарушителями. Для этого и существует социальная реклама. При этом Комитет, который возглавляет Радуцкий, 31 марта рассмотрит соответствующий законопроект — под номером 5226, который касается увеличения объема подобных материалов в различных СМИ для поощрения украинцев к личной ответственности.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в "красной" зоне карантина в Украине сейчас находится 11 областей. Какие именно, узнайте в нашей публикации.

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