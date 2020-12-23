На каком месте Украина по уровню смертности от COVID-19

Несмотря на то, что прирост коронавирусной инфекции в Украине немного снизился, нельзя ослаблять позиции. Согласно данным главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, наша страна находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.

коронавирус в Украине / фото: tk.media

В последнее время в Украине количество выздоровевших превышает количество заболевших, и эта динамика не может не радовать. Но каждый день от COVID-19 продолжают умирать люди, за прошлые сутки, от осложнений умерло 275 человек, а всего пандемия забрала жизнь 17 172 украинцев.

Согласно статистике, показатель смертности от коронавируса в Украине составляет 387 человек на один миллион населения. А в Польше, например, этот показатель составляет 682, во Франции — 932, в Великобритании — 1004.

По словам Максима Степанова, низкий уровень смертности — это достижение отечественных медиков.

Стоит отметить, что по состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 10 136 новых случаев заболевания, и больше всего COVID-19 продолжает бить по Киеву (+1 381 человек за сутки).





Напомним, что в Великобритании был зафиксирован новый штамм коронавирусной инфекции, который, по данным ученым, распространяется намного быстрее. В связи с этим, Всемирная организация здравоохранения просит европейские страны усилить карантинные меры для предотвращения болезни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инфекционист Евгений Тимаков предположил, что коронавирусная инфекция не исчезнет через 5-7 лет, а станет и дальше поражать людей, но только не будет вызывать таких серьезных осложнений. По его словам, вирус будет мутировать, чтобы приспособиться к внешней среде.

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