Как будет вести себя коронавирус через 5 лет: прогноз врача

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция, как и остальные, способна мутировать, чтобы выжить во внешней среде. И через 5-7 лет заболевание станет более контагиозным (заразным), но при этом будет вызывать меньше осложнений.

каким будет COVID-19 через 5-7 лет (фото из открытых источников)

Специалист отметил, все вирусы мутируют, и этот не является исключением. Но при этом у COVID-19 мутации не настолько выражены и значительные в плане изменения его генома. Они меняют свойства вируса, чтобы он смог приспособиться и выжить во внешней среде, не убивая своего носителя.

По словам врача, спустя 5-7 лет заболевание точно видоизменится, оно будет передаваться людям, но не будет вызывать таких серьезных осложнений, как в начале.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года был обнаружен новый штамм коронавируса, он начал распространяться на юго-востоке Великобритании. Далее мутация передалась в Австралию, Нидерланды и Данию. Ученые утверждают, что мутировавшая форма COVID-19 распространяется намного быстрее, но нет доказательств того, что она более заразна или опасна для человечества.

Напомним, в текущем месяце британские власти сообщили о том, что в стране уже более 1000 человек являются носителями нового варианта вируса SARS-CoV-2. Из-за того, что им может заразиться еще большее количество людей, Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны усилить карантинные меры для предотвращения болезни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Павел Сильковский заявил, что после пандемии коронавирусной инфекции, человечество должно быть морально готово к тому, что будут появляться его новые штаммы, но это вовсе не повод для паники.

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