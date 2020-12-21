Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса: ответ врача

Язык
Coinspot 21.12.2020
BTC/USD
22807.60
ETH/USD
611.20
LTC/USD
103.70
НБУ 21.12.2020
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться.
Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса. Фото: unsplash
Так, эксперт заявил, что мутация нового вируса была вполне прогнозируемой, но паника и заявления ученых взяли верх над здравым разумом. Потому что, например, грипп точно так же мутирует каждый год, но сейчас его практически нет в Украине.
Специалист добавил, что после пандемии коронавируса, общество должно быть морально готово к тому, что новые его штаммы будут появляться все чаще. И появление нового штамма коронавируса вовсе не означает, что нужно поддаваться панике или переживать лишний раз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости