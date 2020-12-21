Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса: ответ врача

Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться.

Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса. Фото: unsplash

Так, эксперт заявил, что мутация нового вируса была вполне прогнозируемой, но паника и заявления ученых взяли верх над здравым разумом. Потому что, например, грипп точно так же мутирует каждый год, но сейчас его практически нет в Украине.

"У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Жаль, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. Обнаружили новый штамм вируса. Но с самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать", — сказал Павел.

Специалист добавил, что после пандемии коронавируса, общество должно быть морально готово к тому, что новые его штаммы будут появляться все чаще. И появление нового штамма коронавируса вовсе не означает, что нужно поддаваться панике или переживать лишний раз.

"У нас мощные лаборатории, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. Зачем тогда пугаться?", — резюмировал медик.

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