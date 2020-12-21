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Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса: ответ врача

Коронавирус продолжит мутировать, с этим нужно научиться жить

сегодня, 20:32
Автор:

Любовь Блажко

Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться. 

Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса: ответ врача

Стоит ли бояться мутировавшего коронавируса. Фото: unsplash

Так, эксперт заявил, что мутация нового вируса была вполне прогнозируемой, но паника и заявления ученых взяли верх над здравым разумом. Потому что, например, грипп точно так же мутирует каждый год, но сейчас его практически нет в Украине.  

"У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Жаль, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. Обнаружили новый штамм вируса. Но с самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать", — сказал Павел.

Специалист добавил, что после пандемии коронавируса, общество должно быть морально готово к тому, что новые его штаммы будут появляться все чаще. И появление нового штамма коронавируса вовсе не означает, что нужно поддаваться панике или переживать лишний раз. 

"У нас мощные лаборатории, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. Зачем тогда пугаться?", — резюмировал медик. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ошибка, из-за которой пациент с коронавирусом снова попадает в больницу. Люди, которые переболели COVID-19, довольно часто допускают одну и ту же ошибку, которая может стать причиной серьезных последствий. Терапевт Андрей Кондрахин заявил, что когда человек не долечивает коронавирусную инфекцию до конца, то это может привести к повторной госпитализации. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/budut-esche-novye-shtammy-vrach-rasskazal-stoit-li-boyatsya-mutirovavshego-koronavirusa-1692532.html
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