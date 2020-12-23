Статистика COVID-19 в Украине на 23 декабря: сколько людей заболело за сутки

10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медицинских работника.

ФОТО: Из открытых источников

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в городе Киев (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

За прошедшие сутки выписаны 15 372 человека, были госпитализированы 2 979 пациентов, зафиксировано 275 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции, было совершено 61 445 тестов на выявление COVID-19

За все время пандемии в Украине заболело 989 642 человека, выздоровели 615 660 человек, зафиксировано 17 172 летальных случаев, а также проведено 5 348 820 тестирований.

Как стало известно ранее, Украина утвердила план вакцинации против COVID-19, который будет проводиться в четыре этапа. Сообщается, что этот документ будет гибким, при необходимости его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных о вакцинах и доступности самой вакцины против болезни. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об отношении к употреблению антибиотиков при лечении коронавирусного заболевания. По мнению главы Минздрава, прием антибиотиков негативно сказывается на лечении, особенно если больной принимает препараты без рецепта врача.

























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