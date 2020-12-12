На COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 декабря заявил о том, что в Минздраве планируют увеличить количество тестированнй на коронавирус к одному миллиону каждый месяц. Более того, Степанов рассказал, что тестирование может коснуться всех, кто имеет признаки респираторного заболевания. Он подчеркнул, что тестирование будет бесплатным.

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"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания — будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19... Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц", — сообщил министр.

Максим Степанов также рассказал, что в целом в стране фиксируют снижение количества обращений среди населения для проведения тестов на определение COVID-19, именно поэтому в Минздраве решили изменить подходы к проведению тестирований.

Напомним, что по состоянию на 12 декабря в Украине зафиксировано 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, было проведено 61 571 тест на выявление заболевания.

Ранее главный врач медицинского диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий рассказал, какие места представляют наибольшую угрозу для заражения коронавирусным заболеванием. По словам специалиста, наиболее опасными могут стать места массового скопления людей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине, потому что сейчас люди не тестируются на коронавирус в тех масштабах, как раньше.













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