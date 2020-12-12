COVID-19 в Украине: статистика по состоянию на 12 декабря

12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За минувшие сутки выздоровело 13 653 человека, было госпитализировано 3 001 пациент и зафиксировано 243 случая смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 61 571 тест на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 885 039 человек, выздоровели 494 001 человек, зафиксировано 14 998 летальных случаев от последствий COVID-19.

Напомним, что за текущих полтора месяца число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции увеличилось более чем в два раза. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, президента Всемирной организации здравоохранения, за эти сорок с лишним дней умерло на 60 процентов больше пациентов.

Ранее главный врач медицинского диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий рассказал, какие места представляют наибольшую угрозу для заражения коронавирусным заболеванием. По словам специалиста, наиболее опасными могут стать места массового скопления людей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине, потому что сейчас люди не тестируются на коронавирус в тех масштабах, как раньше.

















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