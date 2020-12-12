kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.12.2020

BTC/USD

18323.95

ETH/USD

558.43

LTC/USD

75.35

НБУ 12.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина COVID-19 в Украине: статистика по состоянию на 12 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-19 в Украине: статистика по состоянию на 12 декабря

Число госпитализированных стремительно растет

сегодня, 08:25
Автор:

Елизавета Черных

12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

COVID-19 в Украине: статистика по состоянию на 12 декабря

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За минувшие сутки выздоровело 13 653 человека, было госпитализировано 3 001 пациент и зафиксировано 243 случая смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 61 571 тест на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 885 039 человек, выздоровели 494 001 человек, зафиксировано 14 998 летальных случаев от последствий COVID-19.

Напомним, что за текущих полтора месяца число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции увеличилось более чем в два раза. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, президента Всемирной организации здравоохранения, за эти сорок с лишним дней умерло на 60 процентов больше пациентов.

Ранее главный врач медицинского диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий рассказал, какие места представляют наибольшую угрозу для заражения коронавирусным заболеванием. По словам специалиста, наиболее опасными могут стать места массового скопления людей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сказала, что искажает статистику коронавируса в Украине, потому что сейчас люди не тестируются на коронавирус в тех масштабах, как раньше.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ