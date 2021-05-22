Можно ли заразиться коронавирусом на улице - доктор Комаровский

Существует ли вероятность заражения коронавирусом на открытом воздухе? Это вопрос наверняка задавали себе многие люди. Подробно об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал о вероятности заражения коронавирусом на открытом воздухе - фото: из открытых источников

По словам медика, принципиальной особенностью эпидемиологии COVID-19 является тот факт, что вирус с большими потоками воздуха переносится на большие расстояния. Однако находясь на улице человек не может вдохнуть инфицирующую дозу, так как сам вирус растворяется в большом количестве воздуха. Если же говорить о закрытом помещении, то вероятность того, что концентрация вируса в воздухе будет высокой, очень велика. Соответственной, увеличиваются в разы шансы заразиться.

Комаровский также сообщил о том, что в апреле прошел пресс-брифинг в Белом доме, подготовленный группой реагирования на COVID-19 и представителями общественного здравоохранения. На брифинге доктор Валенский заявил, что сейчас появляется все больше данных о том, что большая часть передачи вируса происходит в закрытых помещениях. Во многих исследованиях менее 10% задокументированной передачи происходили на открытом воздухе.

Медик же считает, что 10% — это огромное преувеличение. На сегодняшний день реальные цифры в разных исследованиях — максимум 1%, но чаще — 0,1%.



"Чтобы вы поняли, какая разница между 10% и менее 1%, представьте, что в вашей стране ежедневно десять человек погибают в ДТП. И вам говорят, что ежедневно в нашей стране менее 1 000 человек погибает в автокатастрофах", — подчеркнул Комаровский.

То есть, когда люди слышат "менее 1 000", то в голове представляют, к примеру, 999. Поэтому заявление о 10% заражения на открытом воздухе не отражает сути, по мнению медика. Из 1 000 человек, которые заболевают коронавирусом, максимум 10 заражаются на улице, а остальные в помещениях. Поэтому вовсе не стоит этого бояться.

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