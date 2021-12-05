Можно ли одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса

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Светлана Шкурупий
Коронавирус
продолжает мутировать и быстро распространяться по всему миру. Недавно ученые
рассказали о новом штамме заболевания под названием "Омикрон". Но может ли
человек заболеть двумя вариантами COVID-19 одновременно?
Коронавирус. Фотo: Shutterstock
Вирусолог
Максим Скулачев отметил, что такая вероятность очень низкая, у человека должны
быть серьезные проблемы с иммунной системой. На данный момент не
зарегистрированы случаи заболевания одновременно штаммами "Дельта" и "Омикрон". Но
при этом врач не исключил вероятности того, что люди, переболевшие "Дельтой",
не смогут заразиться "Омикроном". Он
отметил, что часть мутаций "Дельты" уже присутствует в новом штамме коронавируса.
Вирусолог
Александр Семенов, как передает ТАСС, также считает, что шанс заразиться сразу
двумя вариантами коронавирусной инфекции достаточно низкий, поскольку
различные мутации по-разному воздействуют на организм пациента.
Напомним,
в ВОЗ рассказали, как спасти мир от появления новых штаммов коронавируса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что глава Южноафриканской медицинской
ассоциации доктор Анжелик Кутзи назвала первые симптомы, возникающие у больных штаммом Omicron. Пока
речь идет о трех симптомах Omicron Covid, отличающихся от симптомов, которые
вызывают другие штаммы. Среди них усталость, боль в теле и головная боль.
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также, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается в феврале-марте 2022 года. Но это лишь
предварительные прогнозы, поскольку мутация вируса может изменить ход событий.
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