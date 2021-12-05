Можно ли одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса

Коронавирус продолжает мутировать и быстро распространяться по всему миру. Недавно ученые рассказали о новом штамме заболевания под названием "Омикрон". Но может ли человек заболеть двумя вариантами COVID-19 одновременно?

Коронавирус. Фотo: Shutterstock

Вирусолог Максим Скулачев отметил, что такая вероятность очень низкая, у человека должны быть серьезные проблемы с иммунной системой. На данный момент не зарегистрированы случаи заболевания одновременно штаммами "Дельта" и "Омикрон". Но при этом врач не исключил вероятности того, что люди, переболевшие "Дельтой", не смогут заразиться "Омикроном". Он отметил, что часть мутаций "Дельты" уже присутствует в новом штамме коронавируса.

Вирусолог Александр Семенов, как передает ТАСС, также считает, что шанс заразиться сразу двумя вариантами коронавирусной инфекции достаточно низкий, поскольку различные мутации по-разному воздействуют на организм пациента.

Напомним, в ВОЗ рассказали, как спасти мир от появления новых штаммов коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Южноафриканской медицинской ассоциации доктор Анжелик Кутзи назвала первые симптомы, возникающие у больных штаммом Omicron. Пока речь идет о трех симптомах Omicron Covid, отличающихся от симптомов, которые вызывают другие штаммы. Среди них усталость, боль в теле и головная боль.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается в феврале-марте 2022 года. Но это лишь предварительные прогнозы, поскольку мутация вируса может изменить ход событий.

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