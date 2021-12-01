Когда украинцам ждать новой волны заболеваемости коронавирусом и какие ограничения будут действовать с декабря

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC рассказал, когда ждать новой волны заболеваемости и угрожает ли нам локдаун из-за нового штамма Омикрон.

По его словам, сейчас трудно предсказать, когда до нашей страны докатится волна заболеваемости новым штаммом и какие будут последствия. Украина уже приняла ограничения для туристов из стран Африки, чтобы мутация вируса не распространялась. Самоизоляция обязательна для всех граждан, приехавших из стран, где обнаружили новый штамм даже несмотря на то, что у них отрицательный ПЦР-тест или справки о вакцинации.

Для туристов из европейских стран, где есть единичные случаи, пока ограничения не будут вводить, говорит министр. Также Виктор Ляшко пояснил, что если не будет наблюдаться агрессивность распространения вируса, то карантинные ограничения для въезда не будут менять.

Возможность полного локдауна, как в прошлом году, Ляшко исключает, однако говорит, что некоторые страны закрываются, а мутация еще не исследована. Когда будет известно как распространяется вирус и есть ли необходимость вводить жесткие ограничения, правительство будет принимать решение.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что пока эпидемия коронавируса повторяет сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому можно предположить, что новая волна может прокатиться по Украине в конце января или в феврале-марте. Это лишь предварительные прогнозы и мутации вируса могут изменить положение вещей в любой момент. Однако министр говорит, что если украинцы продолжат вакцинироваться, цифр по 500-700 умерших каждый день не будет. Потому что вакцинированные легче переносят болезнь.



Как известно, с 6 декабря в Украине ужесточаются правила карантина в "желтых" зонах для тех, кто не вакцинировался. Для таких граждан будет ограничение по участию в массовых мероприятиях, посещению кинотеатров, заведений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, баров, ресторанов, кафе.

Невакцинированные могут посещать банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины во всех зонах.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине усилят ограничения для туристов из-за нового штамма коронавируса.





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