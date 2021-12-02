В ВОЗ рассказали, как спасти мир от появления новых штаммов коронавируса

В ВОЗ обнародовали строгие предупреждения о последствиях игнорирования вакцинации от коронавируса. Евросоюз даже разработал строгие предписания. К активным действиям европейцев побудила новость о том, что в США был зафиксирован случай обнаружения нового опасного штамма Covid-19 "Омикрон". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт ВОЗ.

Тедрос Адхан Гебрейесус. Фото: из открытых источников

Глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что новые штаммы коронавируса начинают появляться и активно распространяться в тех регионах, где слишком маленький охват населения вакцинацией и тестированием. Все это в комплексе есть рецептом для появления и усиления вариантов Covid-19.

В ВОЗ подчеркивают, сегодня у человечества есть шанс использовать те средства, которые уже есть, чтобы предотвратить распространение новых штаммов "Дельта" и "Омикрон". Это поможет спасти жизнь и здоровье многих жителей Земли.

Отметим, о появлении нового штамма коронавируса ВОЗ сообщила на прошлой неделе. Это стало причиной многих стран для беспокойства, ведь снова появился риск ухудшения экономических показателей, а также риск усиления давления на систему здравоохранения.

Читайте также на портале "Комментарии" – зафиксированный в Африке COVID-штамм "Омикрон" может в разы превзойти по заразности штамм "Дельта". Ученый и медики заявили, что спустя четырех недель смогут более точно сказать, удалось ли им адаптировать вакцину к новым штаммам коронавируса. Потому как по тем данным, что есть, новый штамм "Омикрон" обходит иммунитет, который появляется после полного курса вакцинации.





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