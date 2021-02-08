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Можно ли ослепнуть после коронавируса - эпидемиолог

На сегодняшний день в мире біл только один случай потери зрения после коронавируса

сегодня, 09:57
Автор:

Мокрик Анастасия

С момента появления пандемии коронавируса появилось все больше сообщений о различных проявлениях и осложнениях после перенесения болезни. Некоторое время назад медики заговорили о еще одном осложнении, связанным с потерей зрения.

Можно ли ослепнуть после коронавируса - эпидемиолог

Эпидемиолог оценила вероятность потери зрения после коронавирус - фото: из открытых источников

Так, в медицинском журнале Cureus была опубликована статья, в которой был описан первый случай корковой слепоты, как вид осложнения после коронавируса. То есть, полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга.
 Британские медики отметили, что подобного раньше никогда не было у больных COVID-19.

Эпидемиолог Наталья Пшеничная отметила, что это уникальный случай. На данный момент рано делать выводы о том, можно ли ослепнуть, переболев коронавирусом. Скорее всего, слепота у больной была вызвана рядом других причин. Известно, что перед тем, как заболеть, у женщины была энцефалопатия. То есть, не воспалительные заболевания головного мозга. Именно это и могло привести к потере зрения.

В журнале также сообщалось, что пациентка плохо понимала степень нарушения зрения. В связи с этим она неоднократно сообщала, что может видеть. Однако на самом деле это было не так. Спустя восемь недель женщина смогла различать некоторые цвета и формы.

Наталья Пшеничная отмечает, что над вопросом, является ли слепота одним из осложнений после коронавируса, сейчас работают неврологи. На сегодняшний день еще слишком рано относить корковую слепоту к виду осложнений, так как наблюдался только лишь единичный случай. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что эксперты рассказали, сколько еще может продлиться пандемия коронавируса, а также о том, что в Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом.



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Источник: https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595782040.html
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