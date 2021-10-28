Мониторинговые антипандемические группы: новые задачи в новых регионах красной зоны

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об очередных мерах по борьбе с пандемией COVID-19 в регионах Украины, сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Распространение эпидемии коронавируса в Украине – скрин из системы СОТА СНБО

Мониторинговые группы начнут работать с 1 ноября 2021 г. Их задача – оперативное реагирование на возникающие в регионах текущие проблемы. Своих представителей отправляют несколько министерств – внутренних дел, здравоохранения, развития общин и территорий и Госпродпотребслужба. Специалисты будут работать параллельно во всех регионах – на востоке, западе, юге, севере. Планируют контролироваться два основных вопроса:

— работа медицинских учреждений;

— выполнение противоэпидемических мероприятий.

Решение этих двух вопросов особенно важно в регионах, перешедших в "красную зону". С 30 октября в ней окажутся еще семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. В общей сложности с понедельника в этой зоне будут находиться 16 областей. Самый высокий уровень госпитализаций – в Херсонской, Житомирской, Днепропетровской и Донецкой. Самый высокий уровень загруженности кроватей с кислородом – в Донецкой области – 86,6%. В "желтой зоне" пока держатся только три области: Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

В Украине по состоянию на 28 октября 2021 г. за минувшие сутки обнаружено COVID-19 у 26071 человек, умерло 576 человек, выздоровело 10006 человек, болеет 15489 человек.

Рабочие группы, проверяющие, как в областях выполняются противоэпидемические мероприятия, были созданы в апреле 2021 г. по поручению Дениса Шмыгаля, Премьер-министра Украины.

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