logo

BTC/USD

61066.08

ETH/USD

4165.81

LTC/USD

188.84

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Мониторинговые антипандемические группы: новые задачи в новых регионах красной зоны
commentss НОВОСТИ Все новости

Мониторинговые антипандемические группы: новые задачи в новых регионах красной зоны

Новые области Украины скоро перейдут в красную зону, поэтому возобновляется работа мониторинговых групп по борьбе с пандемией в регионах

сегодня, 12:30
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об очередных мерах по борьбе с пандемией COVID-19 в регионах Украины, сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Мониторинговые антипандемические группы: новые задачи в новых регионах красной зоны

Распространение эпидемии коронавируса в Украине – скрин из системы СОТА СНБО

Мониторинговые группы начнут работать с 1 ноября 2021 г. Их задача – оперативное реагирование на возникающие в регионах текущие проблемы. Своих представителей отправляют несколько министерств – внутренних дел, здравоохранения, развития общин и территорий и Госпродпотребслужба. Специалисты будут работать параллельно во всех регионах – на востоке, западе, юге, севере. Планируют контролироваться два основных вопроса:

— работа медицинских учреждений;

— выполнение противоэпидемических мероприятий.

Решение этих двух вопросов особенно важно в регионах, перешедших в "красную зону". С 30 октября в ней окажутся еще семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. В общей сложности с понедельника в этой зоне будут находиться 16 областей. Самый высокий уровень госпитализаций – в Херсонской, Житомирской, Днепропетровской и Донецкой. Самый высокий уровень загруженности кроватей с кислородом – в Донецкой области – 86,6%. В "желтой зоне" пока держатся только три области: Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

В Украине по состоянию на 28 октября 2021 г. за минувшие сутки обнаружено COVID-19 у 26071 человек, умерло 576 человек, выздоровело 10006 человек, болеет 15489 человек.

Рабочие группы, проверяющие, как в областях выполняются противоэпидемические мероприятия, были созданы в апреле 2021 г. по поручению Дениса Шмыгаля, Премьер-министра Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.minregion.gov.ua/press/news/monitoryngovi-grupy-z-podolannya-covid-19-prodovzhat-robotu-v-regionah-z-1-lystopada-oleksij-chernyshov/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!