В «желтой зоне» держатся только три области

В Украине на сегодняшний день столица и еще 13 областей оказались в "оранжевой зоне" карантина. 8 областей уже перешил в "красную зону" и только три области еще соответствуют "желтому" уровню эпидопасности. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Карантин. Фото из открытых источников

В частности, по состоянию на 28 октября "покраснели" Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области. В этих регионах увеличиваются показатели госпитализации.

Лучше всего эпидемиологическая ситуация в Винницкой, Закарпатской и Кировоградской областях. Они по-прежнему остаются в "желтой зоне". Остальные регионы в "оранжевой зоне".

Читайте также на портале "Комментарии" — главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, в каких областях существенно увеличились темпы вакцинации населения против коронавируса. Кузин считает, что активизация украинцев связана с тем, что все начали понимать, что остановить вспышку заболеваемости возможно только двумя методами – или ввести жесткий локдаун с серьезными ограничениями, или ускорить массовую вакцинацию. Ситуация действительно тревожная – 66% койкомест, отведенных для госпитализации больных уже заняты. Тенденция не очень утешительная и рост заболеваемости стремительно увеличивается.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – глава Минздрава Виктор Ляшко назвал COVID-вакцину, которую нельзя комбинировать с другими препаратами. Сегодня Украина есть той страной, где разрешено комбинировать вакцины.





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