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Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине

Первую кампанию вакцинации следует провести очень быстро

сегодня, 12:27
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве здравоохранения анонсировали второю кампанию вакцинации против коронавирусного заболевания. В Минздраве заявили, что она может быть проведена через шесть — девять месяцев. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова. 

Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Глава Минздрава уверяет, что первую кампанию вакцинации следует провести очень быстро, при этом подчеркнул, что прививать украинцев от коронавируса точно будут в этом месяце: 

"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода — девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", — рассказал Степанов. 

Напомним, что вакцинироваться против коронавирусного заболевания противопоказано тем, кто на момент прививки болеет COVID-19 или любой другой болезнью в острой фазе либо недавно перенес заболевание. В целом прививаться не рекомендуется тем, у кого диагностирована острая инфекция. Об этом рассказал доктор-иммунолог Борис Донской. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация. По данным Министерства здравоохранения, поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. В Минздраве также заявили, что сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь.




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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/minzdrav-planiruet-provesti-dve-volny-vaktsinatsii-1613641606.html
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