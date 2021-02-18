Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине

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Елизавета Черных
В Министерстве здравоохранения анонсировали второю кампанию вакцинации против коронавирусного заболевания. В Минздраве заявили, что она может быть проведена через шесть — девять месяцев. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.
Вакцинация в Украине - фото из открытых источников
Глава Минздрава уверяет, что первую кампанию вакцинации следует провести очень быстро, при этом подчеркнул, что прививать украинцев от коронавируса точно будут в этом месяце:
Напомним, что вакцинироваться против коронавирусного заболевания противопоказано тем, кто на момент прививки болеет COVID-19 или любой другой болезнью в острой фазе либо недавно перенес заболевание. В целом прививаться не рекомендуется тем, у кого диагностирована острая инфекция. Об этом рассказал доктор-иммунолог Борис Донской.
Ранее "Комментарии" рассказывали, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация. По данным Министерства здравоохранения, поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. В Минздраве также заявили, что сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь.
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