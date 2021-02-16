Почему в Украине до сих пор не началась вакцинация: ответ МОЗ

Поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По данным министра, со вчера, 15 февраля (именно это число должно было стать стартом вакцинации в Украине) МОЗ находится в полной готовности начать кампанию по вакцинации. Уже сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь.

"Минздрав ожидает поставку вакцин. И как только она придет, Украина сразу начнет вакцинацию, — заверил Степанов. — Но, пока, у поставщиков вакцины возник ряд технических препятствий, логистического характера, которые решаются ними в экстренном режиме".

Расследование НАБУ так называемого "вакцинного дела" негативно отражается на репутации Украины, считают в Минздраве. Как заявил министр, сегодня НАБУ попросило МОЗ предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Документы планируют предоставить в течение дня.

"Украина теряет доверие производителей вакцин из-за подобных информационных атак, которые разрушают репутацию нашего государства. Из-за них Минздрав уже начал получать от компаний-производителей вакцин отказы от сотрудничества. Сейчас продолжаются сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин против COVID-19", — сказал Степанов.

По его словам, ситуация может привести к тому, что Украине останется только один вариант — российская вакцина "Спутник-V". Однако ее использование Минздрав считает недопустимым.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

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