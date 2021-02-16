Почему в Украине до сих пор не началась вакцинация: ответ МОЗ

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Таисия Ерохина
Поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Фото из открытых источников
По данным министра, со вчера, 15 февраля (именно это число должно было стать стартом вакцинации в Украине) МОЗ находится в полной готовности начать кампанию по вакцинации. Уже сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь.
Расследование НАБУ так называемого "вакцинного дела" негативно отражается на репутации Украины, считают в Минздраве. Как заявил министр, сегодня НАБУ попросило МОЗ предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Документы планируют предоставить в течение дня.
По его словам, ситуация может привести к тому, что Украине останется только один вариант — российская вакцина "Спутник-V". Однако ее использование Минздрав считает недопустимым.
Напомним, НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу с помощью частной фирмы-посредника.
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