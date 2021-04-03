Министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о вакцине от COVID-19

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Мокрик Анастасия
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление о
том, что Украина должна начать разрабатывать свою собственную вакцину. Об этом
он рассказал в эфире программы на телеканале Украина 24.
Максим Степанов заявил, что Украина должна делать свою вакцину - фото: из открытых источников
Так, по словам Степанова, пока в мире идет война за вакцины от
коронавируса, а в то же время правительства стран вводят запрет на экспорт уже оплаченных
вакцин, остается лишь один способ борьбы – создавать свою собственную. Также
министр отметил, что производство собственной вакцины в Украине уже есть не только
в перспективе, а обязательно будет сделано.
"Нужно внести в законодательство некоторые
изменения, оформить госзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что мы
у них будем выкупать вакцину и они будут в приоритет. Также, что им не
придется конкурировать с большими фармацевтическими компаниями", — сказал
Степанов.
Министр также подчеркнул, что вакцины украинского производства будут дороже.
Однако благодаря этому люди не будут стоять в очередях на прививку и будут защищены. За этот огромный
плюс можно переплатить, по мнению Степанова.
Многие эксперты в ответ на заявление министра отметили, что у нас можно
делать вакцину по лицензии, к примеру, AstraZeneca.
"У нас в стране биореактора нет ни одного, который синтез может делать. О
чем мы говорим? Для этого нужно возродить это производство. Это можно сделать
только таким способом", — заявил в ответ Степанов.
Также министр сказал, что встречался с представителями фармпредприятий и они готовы вкладываться в производство. Однако им нужно дать гарантию того, что они будут продавать свою вакцину.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине зарегистрирован рекорд по количеству вызовов скорой помощи, а также о том, что врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса.
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