Министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о вакцине от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление о том, что Украина должна начать разрабатывать свою собственную вакцину. Об этом он рассказал в эфире программы на телеканале Украина 24.

Максим Степанов заявил, что Украина должна делать свою вакцину - фото: из открытых источников

Так, по словам Степанова, пока в мире идет война за вакцины от коронавируса, а в то же время правительства стран вводят запрет на экспорт уже оплаченных вакцин, остается лишь один способ борьбы – создавать свою собственную. Также министр отметил, что производство собственной вакцины в Украине уже есть не только в перспективе, а обязательно будет сделано.

"Нужно внести в законодательство некоторые изменения, оформить госзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что мы у них будем выкупать вакцину и они будут в приоритет. Также, что им не придется конкурировать с большими фармацевтическими компаниями", — сказал Степанов.

Министр также подчеркнул, что вакцины украинского производства будут дороже. Однако благодаря этому люди не будут стоять в очередях на прививку и будут защищены. За этот огромный плюс можно переплатить, по мнению Степанова.

Многие эксперты в ответ на заявление министра отметили, что у нас можно делать вакцину по лицензии, к примеру, AstraZeneca.

"У нас в стране биореактора нет ни одного, который синтез может делать. О чем мы говорим? Для этого нужно возродить это производство. Это можно сделать только таким способом", — заявил в ответ Степанов.

Также министр сказал, что встречался с представителями фармпредприятий и они готовы вкладываться в производство. Однако им нужно дать гарантию того, что они будут продавать свою вакцину.

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