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Главная Новости Общество медицина В Украине зарегистрирован рекорд по количеству вызовов скорой помощи
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В Украине зарегистрирован рекорд по количеству вызовов скорой помощи

Украинцы часто сильно переживают и звонят на 103, чтобы проконсультироваться

сегодня, 23:35
Автор:

Татьяна Веремеева








Система экстренной медицинской помощи в Украине сейчас переживает период максимальной загруженности. Так, 31 марта в нашей стране зафиксировали исторический максимум обращений на номер 103. Всего с ноября прошлого года до конца марта текущего года система зафиксировала 35 705 обращений. Бригады экстренной медицинской помощи выезжали на вызовы 16 823 раза и провели 5025 госпитализаций. Об этом рассказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк.

В Украине зарегистрирован рекорд по количеству вызовов скорой помощи

Экстренная скорая помощь

По его словам, сейчас больше всего в экстренную медицинскую помощь обращаются люди с осложнениями на фоне COVID-19. Данилюк отмечает, что подобные пики обращений в скорую помощь наблюдаются, когда ухудшаются погодные условия, которые увеличивают шансы получить травму. Например, похожая ситуация была в ноябре-декабре прошлого года. Но сейчас обращений даже больше, чем в тот период.

Кроме того, он отметил, что люди звонят не всегда, когда им нужна помощь. В последнее время стало больше случаев, когда люди паникуют и звонят ради консультации.


Напомним, каждый украинец имеет право на экстренную медицинскую помощь, которая в нашей стране предоставляется бесплатно. Сообщается, что скорость прибытия бригады экстренной медицинской помощи зависит от состояния пациента и категории обращения. В среднем скорая приезжает к пациенту за 20 минут. Если случай критический, время прибытия составляет 10 минут с момента вызова. Если ситуация не экстренная, время прибытия составит 20 минут. Однако стоит еще учесть обстоятельства, не зависящие от водителей. Это осложнение дорожного движения, метеорологические условия, сезонные особенности и эпидемиологическая ситуация.


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