В Украине зарегистрирован рекорд по количеству вызовов скорой помощи



















Система экстренной медицинской помощи в Украине сейчас переживает период максимальной загруженности. Так, 31 марта в нашей стране зафиксировали исторический максимум обращений на номер 103. Всего с ноября прошлого года до конца марта текущего года система зафиксировала 35 705 обращений. Бригады экстренной медицинской помощи выезжали на вызовы 16 823 раза и провели 5025 госпитализаций. Об этом рассказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк.



Экстренная скорая помощь

По его словам, сейчас больше всего в экстренную медицинскую помощь обращаются люди с осложнениями на фоне COVID-19. Данилюк отмечает, что подобные пики обращений в скорую помощь наблюдаются, когда ухудшаются погодные условия, которые увеличивают шансы получить травму. Например, похожая ситуация была в ноябре-декабре прошлого года. Но сейчас обращений даже больше, чем в тот период.

Кроме того, он отметил, что люди звонят не всегда, когда им нужна помощь. В последнее время стало больше случаев, когда люди паникуют и звонят ради консультации.





Напомним, каждый украинец имеет право на экстренную медицинскую помощь, которая в нашей стране предоставляется бесплатно. Сообщается, что скорость прибытия бригады экстренной медицинской помощи зависит от состояния пациента и категории обращения. В среднем скорая приезжает к пациенту за 20 минут. Если случай критический, время прибытия составляет 10 минут с момента вызова. Если ситуация не экстренная, время прибытия составит 20 минут. Однако стоит еще учесть обстоятельства, не зависящие от водителей. Это осложнение дорожного движения, метеорологические условия, сезонные особенности и эпидемиологическая ситуация.

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