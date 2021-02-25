За сколько минут приезжает «скорая помощь» в Украине

Каждый украинец имеет право на экстренную медицинскую помощь, которая в нашей стране предоставляется бесплатно. Однако как быстро она может добраться до пациента? Об этом рассказали на странице Национальной службы здоровья Украины в Facebook.

Скорая помощь в Украине: время прибытия. Фото: tsn.ua

Сообщается, что скорость прибытия бригады экстренной медицинской помощи зависит от состояния пациента и категории обращения. В среднем скорая приезжает к пациенту за 20 минут.

Если случай критический, время прибытия составляет 10 минут с момента вызова. Если ситуация не экстренная, время прибытия составит 20 минут. Однако стоит еще учесть обстоятельства, не зависящие от водителей. Это осложнение дорожного движения, метеорологические условия, сезонные особенности и эпидемиологическая ситуация.

Критические случаи — это когда гражданин нуждается в реанимационных мероприятиях. У человека наблюдается отсутствие дыхания, кровотечение, отсутствие сознания.

Экстренные случаи — когда гражданин находится в неотложном состоянии, сопровождается нарушением сознания, признаками кровотечения, острого коронарного синдрома, острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания.

Пресс-служба НСЗУ сообщает, что не стоит преувеличивать симптомы и говорить ложную информацию диспетчеру скорой. Это может стоить жизни другому человеку, у которого инсульт или инфаркт.

Напомним, что со вчерашнего дня в Украине началась массовая вакцинация граждан против коронавируса. Как чувствуют себя вакцинированные украинцы, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько украинцев уже вакцинировались от коронавируса. Статистику смотрите здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!