Медстраховка для украинцев: какой она должна быть

Страхование давно перестало быть для украинцев чем-то удивительным. Защитить свою жизнь, дом и транспорт от непредвиденных случаев — больше обыденность, чем что-то невероятное. При этом в Украине до сих пор не наработана полноценная система медицинского страхования. "Комментарии" поинтересовались экспертным мнением насчет того, как следует организовать этот процесс для украинцев и чей зарубежный опыт в этом случае следует перенять.



Украине следует равняться на США в медстраховании. Фото из открытых источников

Юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company", эксперт в области медицинского права и фармацевтики, страхования и трудового законодательства Александр Гришаков считает, что Украине стоит взять за основу американскую модель медицинского страхования.

"Тем более, что, запустив медреформу, мы так или иначе приблизились к этой системе, — поясняет он. — Суть ее в том, что в Америке государство обеспечивает медобследование всем гражданам США, если они, например, не могут себя обеспечить финансово. Пенсионеры, безработные, дети, инвалиды. Для малообеспеченных граждан действует специальная программа Medicaid, для престарелых — Medicare (направлена на помощь лицам старше 65 лет, а также гражданам предпенсионного возраста, имеющим проблемы со здоровьем). Эти категории получают минимальный пакет медицинских услуг, необходимый для жизни в Штатах".

Для остальных граждан — три рынка страхования: для крупных компаний, для мелких предприятий (от 2 до 50 человек), а также индивидуальная страховка. Они покрывают оговоренный перечень медицинских услуг. И туда, к примеру, не входят услуги стоматолога, офтальмолога, педиатра и психиатра и др.

Страховку имеют около 85 % американцев, причем почти 6% — получают ее от работодателя.

Александр Гришаков поясняет, что работодатель платит за подчиненных определенные отчисления в страховую компанию.

"Сотрудники имеют качественное полное медобслуживание и лечение. Важно заинтересовать наших работодателей делать так же. Как? Это уже задача законодателей, — уверен юрист. — Если мы хотим, чтобы зарплаты не выдавались в "конвертах", чтобы работодатели не уклонялись от налогов, нужно продумать соответствующие стимулы. Чтобы работодателям выгодно было показывать реальную зарплату и страховать своих сотрудников".

По мнению эксперта, в рамках медреформы мы уже разделили медицинскую систему на первичную и вторичную, частично перераспределили финансовые потоки. Что-то, как и ранее, возложено на госбюджет, что-то — на местные. Теперь, утверждает Гришаков, нужно переходить к медицинскому страхованию, чтобы больше средств могли получить действительно нуждающиеся. Чтобы высвободившиеся финансы пускать на развитие медицинских услуг, закупку нового оборудования. И чтобы застрахованные люди гарантированно получали определенный пакет медицинской помощи.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, как к медстрахованию украинцев в перспективе относится руководитель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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