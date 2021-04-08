Медстраховка для украинцев: какой она должна быть

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Вечканова Елена
Страхование давно перестало быть для украинцев
чем-то удивительным. Защитить свою жизнь, дом и транспорт от непредвиденных
случаев — больше обыденность, чем что-то невероятное. При этом в Украине до сих
пор не наработана полноценная система медицинского страхования. "Комментарии" поинтересовались
экспертным мнением насчет того, как следует организовать этот процесс для украинцев
и чей зарубежный опыт в этом случае следует перенять.
Украине следует равняться на США в медстраховании. Фото из открытых источников
Юрист, адвокат, управляющий партнер
Юридической компании "Grishakov Law Company", эксперт в области медицинского
права и фармацевтики, страхования и трудового законодательства Александр
Гришаков считает, что Украине стоит взять за основу американскую модель
медицинского страхования.
Для остальных граждан — три рынка страхования:
для крупных компаний, для мелких предприятий (от 2 до 50 человек), а также
индивидуальная страховка. Они покрывают оговоренный перечень медицинских услуг.
И туда, к примеру, не входят услуги стоматолога, офтальмолога, педиатра и
психиатра и др.
Страховку имеют около 85 % американцев, причем
почти 6% — получают ее от работодателя.
Александр Гришаков поясняет, что работодатель
платит за подчиненных определенные отчисления в страховую компанию.
По мнению эксперта, в рамках медреформы мы уже
разделили медицинскую систему на первичную и вторичную, частично перераспределили
финансовые потоки. Что-то, как и ранее, возложено на госбюджет, что-то — на
местные. Теперь, утверждает Гришаков, нужно переходить к медицинскому страхованию, чтобы больше
средств могли получить действительно нуждающиеся. Чтобы высвободившиеся финансы
пускать на развитие медицинских услуг, закупку нового оборудования. И чтобы
застрахованные люди гарантированно получали определенный пакет медицинской
помощи.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о
том, как к медстрахованию украинцев в перспективе относится руководитель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Также на портале мы сообщали, удастся ли в Украине вакцинироваться от коронавируса в частной клинике.
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