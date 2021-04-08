Можно ли сделать вакцину от COVID-19 в частных клиниках

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Кириєнко Анна
В Министерстве здравоохранения сообщили, можно ли будет вакцинироваться украинцам в частных клиниках. Об этом сообщила Телевизионная Служба Новостей.
Вакцинация в Украине: можно ли сделать прививки в платных клиниках. Фото: ria.ru
МОЗ одобряет появление вакцины против коронавируса на коммерческом рынке. Кроме того, министерство готово помочь компаниям с этим вопросом и максимально быстро подготовить документы, которые понадобятся.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что появление вакцины в частных клиниках и аптеках изрядно поспособствовало неутешительной ситуации с распространением коронавируса в стране.
Однако пока представители аптек и клиник не подавали никаких документов относительно завоза препаратов на частный рынок. Соответственно, пока украинцы не смогут вакцинироваться платно и вне очереди.
Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакцины и когда получит Украина. В целом украинская сторона ожидает 32 миллиона доз препарата. Узнать подробную информацию и посмотреть инфографику можно в нашем материале.
Также рассказываем, введут ли в Украине паспорта вакцинации. Когда это произойдет? При каких условиях? Как паспорт будет выглядеть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем материале.
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