Можно ли сделать вакцину от COVID-19 в частных клиниках

В Министерстве здравоохранения сообщили, можно ли будет вакцинироваться украинцам в частных клиниках. Об этом сообщила Телевизионная Служба Новостей.

Вакцинация в Украине: можно ли сделать прививки в платных клиниках. Фото: ria.ru

МОЗ одобряет появление вакцины против коронавируса на коммерческом рынке. Кроме того, министерство готово помочь компаниям с этим вопросом и максимально быстро подготовить документы, которые понадобятся.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что появление вакцины в частных клиниках и аптеках изрядно поспособствовало неутешительной ситуации с распространением коронавируса в стране.

"Моя позиция неизменна. Мы ждем, мы готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, зарегистрированных в нашей стране", — подчеркнул Максим Степанов.

Однако пока представители аптек и клиник не подавали никаких документов относительно завоза препаратов на частный рынок. Соответственно, пока украинцы не смогут вакцинироваться платно и вне очереди.

"Я неоднократно обращался и сейчас обращаюсь. У всех, у кого есть возможность завезти вакцину на частный рынок, пожалуйста, мы в максимально сжатые сроки согласуем все документы по использованию вакцин на территории Украины", — обратился Максим Степанов.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакцины и когда получит Украина. В целом украинская сторона ожидает 32 миллиона доз препарата. Узнать подробную информацию и посмотреть инфографику можно в нашем материале.

Также рассказываем, введут ли в Украине паспорта вакцинации. Когда это произойдет? При каких условиях? Как паспорт будет выглядеть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем материале.

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