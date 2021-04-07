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Быть ли медицинскому страхованию в Украине — прогноз эксперта

Медстрахование тесно связано с «зарплатами в конвертах», поясняет Михаил Радуцкий

сегодня, 19:50
Автор:

Вечканова Елена

Жители многих стран мира располагают медстраховкой. Этот документ позволяет бесплатно получать консультации и ряд специальных лечебных услуг, которые будут оплачены государством.

Быть ли медицинскому страхованию в Украине — прогноз эксперта

Михаил Радуцкий о медстраховании в Украине. Фото: Гордон

В Украине не один раз поднимался вопрос о введении подобного страхования, но процесс все никак не доходит до конца. Каким отечественное медстрахование представляется руководителю комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому, сообщает "Интерфакс-Украина".

Чиновник убежден, что на территории Украины должна заработать одна из моделей обязательного медицинского страхования. При этом в правительстве только нарабатывает информационный аппарат, который поможет создать полноценную систему, подчиняющуюся соответствующему закону.

Говоря о примерных сроках появления медстраховок для украинцев, Михаил Радуцкий называет 2023 год. Введение такого механизма в государстве раньше чиновник не признает по финансовым причинам.

По словам Радуцкого, для начала, чтобы заиметь часть бюджета на покрытие медстраховок, нужно получать больше налогов. Для этого необходимо запустить полноценный процесс выведения большинства зарплат "из тени".

Нардеп уверяет, что если среди украинцев не уменьшится количество тех, кто получает "черную" зарплату, никакое медицинское страхование не сможет нормально заработать.

При этом Михаил Радуцкий уверен, что Украина сможет осуществить все необходимые шаги для введения медстраховок в обиход. Возможным контролирующим этот процесс органом чиновник называет Нацслужбу здоровья Украины. По мнению Радуцкого, представители именно этой организации должны заниматься всеми околофинансовыми моментами в медицинской сфере. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, стоит ли украинцам, по мнению Радуцкого, опасаться обязательного введения паспорта вакцинации. 

Также на портале можно узнать, какие вакцины против коронавируса и в какой период времени появятся на территории Украины. Детали — в нашей инфографике.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/735949.html
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