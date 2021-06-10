Медстрахование в Украине: в «Слуге народа» рассказали, как продвигается реформа

Одним из важных аспектов качественных медицинских услуг является профильное страхование человека. В Украине же подобный момент фактически отсутствует. Как обстоят дела с созданием системы медстрахования в нашей стране, во время пресс-конференции политсилы "Слуга народа" "Два года реформ" узнавала корреспондентка портала "Комментарии" София Миськив.



Давид Арахамия рассказал о медицинском страховании в Украине. Фото из открытых источников

Как известно, несколько последних лет отечественная медицина проходит через различные реформы. Многие украинцы заключили специальные договора с семейными врачами, что немного иначе структурирует работу лечебных заведений. Также внедрен принцип "деньги идут за пациентом".

Сотни больниц и госпиталей были переведены на электронную документацию. Логично, что одним из следующих шагов власти должно стать внедрение основ медицинского страхования — когда человек платит отдельную часть налогов, дабы получать бесплатные и качественные процедуры, предусмотренные имеющимся договоров.

Однако, по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, особых подвижек насчет медицинского страхования в Украине пока не наблюдается.

"Над этим работает профильный комитет, но пока неизвестно, есть ли некий прогресс, — отметил политик, отвечая на вопрос журналистки. — Конечная концепция медстрахования должна быть реализована в виде законопроекта. Пока, думаю, прогресс в этом вопросе не слишком большой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы наконец-то смогут воспользоваться е-больничными. Как получить такой документ, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как, по мнению экспертов, как следует организовать процесс медстрахования для украинцев и чей зарубежный опыт в этом случае следует перенять.

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