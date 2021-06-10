Медстрахование в Украине: в «Слуге народа» рассказали, как продвигается реформа

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Одним из важных
аспектов качественных медицинских услуг является профильное страхование человека.
В Украине же подобный момент фактически отсутствует. Как обстоят дела с созданием
системы медстрахования в нашей стране, во время пресс-конференции политсилы "Слуга
народа" "Два года реформ" узнавала корреспондентка портала "Комментарии"
София Миськив.
Давид Арахамия рассказал о медицинском страховании в Украине. Фото из открытых источников
Как известно,
несколько последних лет отечественная медицина проходит через различные
реформы. Многие украинцы заключили специальные договора с семейными врачами,
что немного иначе структурирует работу лечебных заведений. Также внедрен принцип
"деньги идут за пациентом".
Сотни больниц и
госпиталей были переведены на электронную документацию. Логично, что одним из
следующих шагов власти должно стать внедрение основ медицинского страхования —
когда человек платит отдельную часть налогов, дабы получать бесплатные и качественные
процедуры, предусмотренные имеющимся договоров.
Однако, по словам
главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, особых подвижек насчет медицинского
страхования в Украине пока не наблюдается.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что украинцы наконец-то смогут воспользоваться е-больничными. Как получить такой документ, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, как, по мнению экспертов, как
следует организовать процесс медстрахования для
украинцев и чей зарубежный опыт в этом случае следует перенять.
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