В Украине начали выдавать электронные больничные: как их получить

В Украине начали выдавать электронные больничные. С 1 сентября медицинские учреждения должны переходить на электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Электронные больничные. Фото из открытых источников.

В сообщении говорится, что уже с первого дня осени все медицинские учреждения Украины будут выдавать пациентам документы в электронном виде.

В Министерстве здравоохранения Украины убеждены, что такие современные изменения искоренят коррупцию в медицинской отрасли. А еще — сэкономят бумагу, время и финансы граждан.

Итак, для того, чтобы получить свой больничный онлайн, сначала нужно прийти на осмотр к своему семейному врачу, с которыми вы подписали декларацию. Медик в Реестре создает и заверяет в КЕПи ваше электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности. После чего, пациенту приходит сообщение от E-health. А потом, оттуда ваш больничный пришлют за несколько секунд в Реестр Пенсионного фонда Украины. Уже там формируется документ, по которому украинцам насчитывают выплаты — электронный листок нетрудоспособности. Об этом вам также напомнят из Пенсионного фонда с помощью сообщения, которое придет на ваш телефон.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда граждане Украины смогут свободно и беспрепятственно летать в страны Евросоюза. По его словам, у нас значительно улучшилась ситуация по распространению коронавируса. Она впервые начала соответствовать рекомендациям ВОЗ. Следовательно, уже этим летом украинцы смогут путешествовать в ЕС.





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