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Медики из США заявили, что коронавирус можно подхватить через еду

Медикам удалось доказать факт того, что через еду человек может заразиться коронавирусом

сегодня, 13:33
Автор:

Мокрик Анастасия

Американские гастроэнтерологи сообщили, что коронавирусную инфекцию всё же можно подхватить через еду. Хотя ранее многие были уверены, что это всего лишь очередной миф из серии об этом вирусе.

Медики из США заявили, что коронавирус можно подхватить через еду

Коронавирусом можно заразиться через еду - фото: из открытых источников

Так, в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе подтвердили факт того, вирус способен проникнуть в организм не только через дыхательные пути, но и через ЖКТ. Медики отмечают, что у зараженных COVID-19 наблюдаются желудочно-кишечные симптомы. В их число входит тошнота, диарея и рвота.

Специалисты сообщают, что рецепторы, позволяющие коронавирусу попасть в организм есть не только в дыхательных путях, но также и в желудке и кишечнике. Способ попадания вируса в ЖКТ ничем не отличается от того, которым он попадает в дыхательную систему. То есть, воздушно-капельный.

Соответственно, при кашле или чихании человека, зараженного коронавирусом, рядом с продуктами питания, на них может попасть слюна. На протяжении 72 часов вирус будет оставаться активным. В случае если после этого фрукты или овощи, на которые попала слюна зараженного COVID-19, не промыть и употребить в пищу, то заражение через них возможно.

Медики рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также не забывать о тщательном мытье рук после улицы. Таким образом шанс заражения становится гораздо меньше. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что медики предложили нестандартный способ тестирования на COVID-19, а также о том, что записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет онлайн.



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Источник: https://mk-kz.kz/science/2021/02/03/uchenye-vyyasnili-mozhno-li-sest-koronavirus-i-chto-za-etim-posleduet.html
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