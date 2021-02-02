logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

34912.16

ETH/USD

1423.15

LTC/USD

139.93

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Медики предложили нестандартный способ тестирования на COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики предложили нестандартный способ тестирования на COVID-19

По словам медиков, новый способ диагностики коронавируса - наиболее безопасный и очень эффективный

сегодня, 12:55
Автор:

Кириєнко Анна

Медики сообщили, что существует еще один действенный способ диагностирования коронавируса человека. Об этом сообщает медицинский портал healthinfo.ua.

Медики предложили нестандартный способ тестирования на COVID-19

Медики предлагают диагностировать COVID-19 ректальным способом - детали. Фото: dw.com

Так врачи из Пекина сообщают, что наиболее безопасным и достоверным может стать ректальный мазок. По словам специалиста Ли Тунцзена эта методика еще точнее, чем мазки из носоглотки.

Врачи приводят убедительные аргументы. Оказывается вирус длительное время сохраняется в прямой кишке и выделениях. Ректальный способ позволит диагностировать коронавирус на ранней стадии, а также у тех людей, которые не имеют симптомов болезни.

Кроме того, при ректальном анализе у медиков практически нет шансов заразиться коронавирусом.

В общем данный подход может предотвратить 43 процента случаев передачи инфекции.

Однако сами медики отмечают, что такой вид тестирования довольно неудобный. Поэтому его можно будет использовать в отдельных случаях.

Напомним, что ранее сообщалось, почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Американские ученые сообщили, что экспресс-тесты — не эффективный способ выявления болезни в некоторых случаях. Так этот метод тестирования во время исследований обнаружил лишь 35,8 процента больных среди бессимптомных и малосимптомных носителей COVID-19. Подробности эксперимента читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что немецкие ученые исследовали строение коронавируса и пришли к выводу, что SARS-CoV-2 имеет уязвимые места. Ученые институтов Общества Макса Планка рассматривали структуру различных компонентов коронавируса. Что является наиболее уязвимой частицей страшного вируса, читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/54527
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ