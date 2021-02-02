Медики предложили нестандартный способ тестирования на COVID-19

Медики сообщили, что существует еще один действенный способ диагностирования коронавируса человека. Об этом сообщает медицинский портал healthinfo.ua.

Медики предлагают диагностировать COVID-19 ректальным способом - детали. Фото: dw.com

Так врачи из Пекина сообщают, что наиболее безопасным и достоверным может стать ректальный мазок. По словам специалиста Ли Тунцзена эта методика еще точнее, чем мазки из носоглотки.

Врачи приводят убедительные аргументы. Оказывается вирус длительное время сохраняется в прямой кишке и выделениях. Ректальный способ позволит диагностировать коронавирус на ранней стадии, а также у тех людей, которые не имеют симптомов болезни.

Кроме того, при ректальном анализе у медиков практически нет шансов заразиться коронавирусом.

В общем данный подход может предотвратить 43 процента случаев передачи инфекции.

Однако сами медики отмечают, что такой вид тестирования довольно неудобный. Поэтому его можно будет использовать в отдельных случаях.

Напомним, что ранее сообщалось, почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Американские ученые сообщили, что экспресс-тесты — не эффективный способ выявления болезни в некоторых случаях. Так этот метод тестирования во время исследований обнаружил лишь 35,8 процента больных среди бессимптомных и малосимптомных носителей COVID-19. Подробности эксперимента читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что немецкие ученые исследовали строение коронавируса и пришли к выводу, что SARS-CoV-2 имеет уязвимые места. Ученые институтов Общества Макса Планка рассматривали структуру различных компонентов коронавируса. Что является наиболее уязвимой частицей страшного вируса, читайте здесь.

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