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Ляшко рассказал, при каких условиях могут отменить масочный режим в Украине

Чтобы отменили масочный режим в Украине, более 70-80% граждан должны быть полностью вакцинированы

сегодня, 13:38
Автор:

Антон Рудак

Вопрос об отмене масочного режима будет актуален тогда, когда большинство граждан Украины будут вакцинированы от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Ляшко рассказал, при каких условиях могут отменить масочный режим в Украине

Виктор Ляшко, фото из открытых источников

Виктор Ляшко называет цифры вакцинации, при которых может быть рассмотрен вопрос об отмене масочного режима.

"Давайте догоним вакцинацию до 70-80%, далее мы будем садиться и вместе принимать решение можем ли мы уже избавиться от масок на лице или нет", — говорит Виктор Ляшко.

Министр приводит примеры пренебрежения вакцинацией. По его словам, более 97% госпитализированных людей с коронавирусом в сентябре были без прививки. 98% лиц старшего возраста, которые умерли, также не сделали прививки.

Сейчас в Украине работает 900 мобильных бригад, которые будут проверять граждан на соблюдение санитарных норм. По словам Виктора Ляшко, маски должны носить все, даже те, кто прошел полный курс вакцинации.

Ранее портал "Комментарии" писал, когда в Украине могут отменить карантин. Он может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививки против коронавирусного заболевания. Кроме того, министр здравоохранения подчеркнул, что даже привитые граждане должны носить маски, потому что такие люди могут быть переносчиком возбудителя коронавирусной инфекции.

Также Минздрав расширит перечень профессий, работникам которых придется вакцинироваться. Виктор Ляшко отметил, на следующем этапе правительство намерено дать рекомендации об обязательной вакцинации на местах работников коммунальных предприятий.

По словам Виктора Ляшко, нужно до 10 дней, чтобы согласовать все моменты, и можно будет запускать очередную волну вакцинации на местах. После того, как документ об обязательной вакцинации будет зарегистрирован в Минюсте, будет подготовлено соответствующее распоряжение для регионов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oVIjwRzTZWQ
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Обсуждения

Ирина

сегодня, 13:23

Ковид не входит в перечень болезней для которых нужна обязательная вакцинация. Так что иди ты на йух , Иуда!

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