Ляшко рассказал, почему в Украине растет заболеваемость COVID-19

По утверждению главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, увеличение количества новых случаев коронавирусного заболевания в Украине объясняется входом страны в эпидемиологический сезон ОРВИ. Министр утверждает, что рост заболеваемости был прогнозированным. Такой информацией чиновник поделился в эфире "24 канала", пишет OBOZREVATEL.

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Председатель Минздрава подчеркнул, что в Украине готовы к новым пациентам с COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ, и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – сказал министр.

Кроме того, по словам Ляшко, еще одной причиной скачка заболеваемости коронавирусом в Украине являются погодные изменения, а также то, что вирус способен быстрее распространяться среди людей. Также увеличение количества случаев инфицирования провоцирует старт учебного года.

Министр здравоохранения добавил, чтобы украинцы вернулись к "докороновирусной" жизни, нужно делать прививку против COVID-19.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что по словам врача Евгения Дубровского, люди, которые перенесли COVID-19, могут инфицироваться повторно, однако крайне редко. Зачастую коронавирус повторно появляется у пациентов с дефектами иммунитета, что, в свою очередь, не позволяет сформировать полноценную защиту от вируса.

Также портал писал о том, что ученые выяснили причину тяжелого течения коронавирусного заболевания. Специалисты считают, что все из-за антител, действующих против тканей человека.

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