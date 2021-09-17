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Ляшко рассказал, почему в Украине растет заболеваемость COVID-19

Рост новых случаев был прогнозируемым

сегодня, 11:25
Автор:

Елизавета Черных

По утверждению главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, увеличение количества новых случаев коронавирусного заболевания в Украине объясняется входом страны в эпидемиологический сезон ОРВИ. Министр утверждает, что рост заболеваемости был прогнозированным. Такой информацией чиновник поделился в эфире "24 канала", пишет OBOZREVATEL. 

Ляшко рассказал, почему в Украине растет заболеваемость COVID-19

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Председатель Минздрава подчеркнул, что в Украине готовы к новым пациентам с COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ, и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – сказал министр. 

Кроме того, по словам Ляшко, еще одной причиной скачка заболеваемости коронавирусом в Украине являются погодные изменения, а также то, что вирус способен быстрее распространяться среди людей. Также увеличение количества случаев инфицирования провоцирует старт учебного года. 

Министр здравоохранения добавил, чтобы украинцы вернулись к "докороновирусной" жизни, нужно делать прививку против COVID-19. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что по словам врача Евгения Дубровского, люди, которые перенесли COVID-19, могут инфицироваться повторно, однако крайне редко. Зачастую коронавирус повторно появляется у пациентов с дефектами иммунитета, что, в свою очередь, не позволяет сформировать полноценную защиту от вируса.

Также портал писал о том, что ученые выяснили причину тяжелого течения коронавирусного заболевания. Специалисты считают, что все из-за антител, действующих против тканей человека.


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/lyashko-obyasnil-pochemu-v-ukraine-rastet-zabolevaemost-covid-19-i-kak-izbezhat-zhestkogo-karantina.htm?_ga=2.189259176.2055452064.1631599988-227395441.1620644266&_gl=1*18h4km0*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*
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