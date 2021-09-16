Люди, которые перенесли COVID-19, могут инфицироваться повторно, однако крайне редко. Зачастую коронавирус повторно появляется у пациентов с дефектами иммунитета, что, в свою очередь, не позволяет сформировать полноценную защиту от вируса. Об этом рассказал доктор Евгений Дубровский, передает ТСН.

Врач рассказал, кто рискует повторно заразиться COVID-19 - фото из открытых источников

Врач утверждает, что люди, заболевшие повторно, не только могут справиться с инфекцией, а и переносят ее гораздо легче. Тяжелое протекание коронавируса в таких случае встречается крайне редкое (0,05% случаев госпитализация). Это значит, что у таких людей достаточно иммунитета, чтобы выздороветь, но недостаточно, чтобы сформировалась иммунная память.

По словам врача, ему приходилось встречаться с такими пациентами. Как правило, это люди, страдающие сопутствующими заболеваниями:

"В любом случае, это не является проблемой мирового масштаба, так как 99,9% после перенесенного ковида прекрасно формируют длительный качественный иммунитет и не болеют повторно много месяцев", — говорит врач.

Дубровский напомнил, что граждане, которые вакцинировались против COVID, также могут заболеть. Об этом, по его словам, предупреждают производители всех препаратов. Это, считает медик, не встречается массово, но неожиданности здесь нет. Ни Всемирная организация здравоохранения, ни украинский Минздрав не гарантируют стопроцентную защиту после прививки.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что ученые выяснили причину тяжелого течения коронавирусного заболевания. Специалисты считают, что все из-за антител, действующих против тканей человека.

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