Ученые выяснили причину тяжелого течения коронавируса

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Хмільовська Інна
Ученые считают, что все из-за антител, действующих против тканей человека. В более чем 60 % госпитализированных с COVID-19 выявили антицитокиновые аутоантитела — в контрольной группе этот показатель составил 15 %. Об этом сказано в статье в журнале Nature Communications, это является одной из причин тяжелого протекания COVID-19 у некоторых больных.
Коронавирус, фото с открытых источников
В значительной степени это связано с редкими расстройствами, такими как миозит, системный склероз и синдромы перекрытия. Подмножество автоантител, ориентированных на традиционные аутоантигены или цитокины, разработают DE NOVO, следуя инфекции SARS-COV-2. Исследователи пришли к выводу, что SARS-COV-2 вызывает развитие нового нанятого автоантитеи IgG в значительной степени госпитализированными пациентами COVID-19 и положительно коррелирует с иммунными реакциями на белки SARS-COV-2.
Примерно половина госпитализированных пациентов в академической больнице в Греции имела высокий уровень автоантител, часто связанных с клиническими выводами, такими как высыпания, тромбоз и васкулит. Сыворотные антитереационные антитела (ANA) были обнаружены примерно в одной трети пациентов. Сообщалось, что 23 из 48 (44%) пациентов с критически больными COVID-19 имеют положительные тесты. До 52% госпитализированных пациентов COVID-19 имеют антифосфолипидные антитела. Они также показали, что аутоантитела имеют возможность вызывать сгустки крови в моделях мыши.
Ученые предположили, что SARS-COV-2 вызывает производство антител против традиционных автоантигенов и цитокинов / хемокинов де Ново, и они коррелируют с антивирусными откликами.
Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что тройная доза Pfizer в четыре раза повышает защиту от коронавируса — израильский МЗ.
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