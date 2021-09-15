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Ученые выяснили причину тяжелого течения коронавируса

Исследователи из Германии и США обнаружили, что у госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов повышен уровень выработки аутоантител - антител, действующих против тканей человека и являющихся предвестниками аутоиммунных заболеваний

сегодня, 14:35
Автор:

Хмільовська Інна

Ученые считают, что все из-за антител, действующих против тканей человека. В более чем 60 % госпитализированных с COVID-19 выявили антицитокиновые аутоантитела — в контрольной группе этот показатель составил 15 %. Об этом сказано в статье в журнале Nature Communications, это является одной из причин тяжелого протекания COVID-19 у некоторых больных.

Ученые выяснили причину тяжелого течения коронавируса

Коронавирус, фото с открытых источников

В значительной степени это связано с редкими расстройствами, такими как миозит, системный склероз и синдромы перекрытия. Подмножество автоантител, ориентированных на традиционные аутоантигены или цитокины, разработают DE NOVO, следуя инфекции SARS-COV-2. Исследователи пришли к выводу, что SARS-COV-2 вызывает развитие нового нанятого автоантитеи IgG в значительной степени госпитализированными пациентами COVID-19 и положительно коррелирует с иммунными реакциями на белки SARS-COV-2.

Примерно половина госпитализированных пациентов в академической больнице в Греции имела высокий уровень автоантител, часто связанных с клиническими выводами, такими как высыпания, тромбоз и васкулит. Сыворотные антитереационные антитела (ANA) были обнаружены примерно в одной трети пациентов. Сообщалось, что 23 из 48 (44%) пациентов с критически больными COVID-19 имеют положительные тесты. До 52% госпитализированных пациентов COVID-19 имеют антифосфолипидные антитела. Они также показали, что аутоантитела имеют возможность вызывать сгустки крови в моделях мыши.

Ученые предположили, что SARS-COV-2 вызывает производство антител против традиционных автоантигенов и цитокинов / хемокинов де Ново, и они коррелируют с антивирусными откликами.

"Мы собрали три различных пользовательских белковых массивов на основе бисера для измерения антител IgG, найденные в CTDS, ACA и антивирусных ответах в образцах 197 COVID-19. Образцы были получены из 147 госпитализированных пациентов, инфицированных SARS-COV-2, некоторые из которых были собраны продольно, в трех географически разных местах", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что тройная доза Pfizer в четыре раза повышает защиту от коронавируса — израильский МЗ.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-021-25509-3
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