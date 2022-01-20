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Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других мутаций коронавируса

"Омикроном" чаще стали заражаться дети

сегодня, 11:04
Автор:

Елизавета Черных
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что отличает коронавирусную мутацию "Омикрон" от других вариантов инфекции. Так, инкубационный период южноафриканский штамма гораздо короче. Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других мутаций коронавируса

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

От других вариантов инфекции "Омикрон" отличает следующее: 

- человек, подхвативший эту мутацию, может заражать других уже в первые сутки после инфицирования;

- по предварительным данным, у "Омикрона" более короткий инкубационный период, который составляет 2-5 дней, передается в семь раз быстрее, чем доминирующий в Украине вариант коронавируса "Дельта"; 

- у пациентов чаще отмечают боль в горе (53% случаев; для инфицированных "Дельтой" — 34%). При этом исследователи отмечают, что этот симптом нельзя назвать специфическим именно для южноафриканского штамма;

- "Омикроном" чаще стали заражаться дети, в сравнении с другими мутациями. 

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения опубликовали перечь симптомов, которые чаще всего встречаются у пациентов, инфицированных мутацией "Омикрон". В Минздраве отметили, что признаки не существенно отличаются от штамма "Дельта", наиболее распространенного на территории Украины. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что известный врач Евгений Комаровский рассказал, насколько заразен южноафриканский штамм коронавируса "Омикрон". В частности, педиатр сравнил его с корью и отметил, что для борьбы с этой мутаций не будут эффективны существующие противоэпидемические правила, как ношение медицинских масок. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/minzdrave-nazvali-vazhnye-otlichiya-omikrona-1642665392.html
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