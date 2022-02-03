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Ляшко назвал области, которые вскоре перейдут в красную карантинную зону

"Красная" карантинная зона увеличивается из-за активного распространения штамма "Омикрон"

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Заболевание штаммом "Омикрон" продолжает распространяться Украиной и уже сразу 9 областей претендуют на то, чтобы попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности. В первую очередь речь идет о Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, пишет "Украинфом".

Ляшко назвал области, которые вскоре перейдут в красную карантинную зону

Карантин. Фото из открытых источников

Министр отметил, на сегодняшний день две области уже оказались в "красной" карантинной зоне. Также 9 областей могут перейти туда в самое ближайшее время. 

Виктор Ляшко объяснил, главное основание для того, чтобы перевести тот или иной регион в "красную" карантинную зону напрямую связан с ростом уровня госпитализации и, следовательно, загруженностью койко-мест в инфекционных больницах. Усиление карантинных ограничений нужно для того, чтобы снять давление на систему здравоохранения в областях и замедлить распространение коронавируса.

Читайте на портале "Комментарии" – главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в самое ближайшее время штамм "Омикрон", который активно распространяется Украиной, вытеснит предыдущий штамм "Дельту". В целом в Минздраве прогнозируют, что пиковые заболевания "Омикроном" стоит ожидать через пару недель – в средине февраля.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – штамм "Омикрон" гораздо опаснее предыдущих штаммов COVID-19, очень сильно страдают дети. В некоторых областях загруженность детских отделений "ковидных" больниц на уровне 70-80%.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396671-u-cervonu-zonu-karantinu-mozut-perevesti-se-devat-oblastej.html
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