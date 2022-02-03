Ляшко назвал области, которые вскоре перейдут в красную карантинную зону

Заболевание штаммом "Омикрон" продолжает распространяться Украиной и уже сразу 9 областей претендуют на то, чтобы попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности. В первую очередь речь идет о Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, пишет "Украинфом".

Карантин. Фото из открытых источников

Министр отметил, на сегодняшний день две области уже оказались в "красной" карантинной зоне. Также 9 областей могут перейти туда в самое ближайшее время.

Виктор Ляшко объяснил, главное основание для того, чтобы перевести тот или иной регион в "красную" карантинную зону напрямую связан с ростом уровня госпитализации и, следовательно, загруженностью койко-мест в инфекционных больницах. Усиление карантинных ограничений нужно для того, чтобы снять давление на систему здравоохранения в областях и замедлить распространение коронавируса.

Читайте на портале "Комментарии" – главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в самое ближайшее время штамм "Омикрон", который активно распространяется Украиной, вытеснит предыдущий штамм "Дельту". В целом в Минздраве прогнозируют, что пиковые заболевания "Омикроном" стоит ожидать через пару недель – в средине февраля.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – штамм "Омикрон" гораздо опаснее предыдущих штаммов COVID-19, очень сильно страдают дети. В некоторых областях загруженность детских отделений "ковидных" больниц на уровне 70-80%.





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