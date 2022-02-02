В Минздраве рассказали, когда ждут пиковые показатели заболеваемости Омикроном

В Украине стремительно растет заболеваемость новым штаммом "Омикрон" и главная характеристика о большой заразности мутирующего штамма подтверждается. В Минздраве ожидают, что на пик заболеваемости "Омикроном" Украина выйдет в средине февраля. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом во время брифинга поделился главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Учитывая скорость распространения "Омикрона" в Минздраве считают, что совсем скоро новый штамм вытеснит "Дельту". Как показывает практика и вспышки заболеваемости в других странах, в среднем на это нужно до 8 недель.

Игорь Кузин обратился к украинцам серьезно отнестись к новой вспышке заболеваемости, которая охватила Украина. В первую очередь, главный санврач советует соотечественникам соблюдать карантинные меры. Избегать контактов с теми людьми, которые имеют признаки заболеваемости, носить защитные маски, избегать большого скопления людей в закрытых помещениях. Стараться самому не контактировать с людьми, если появились первые симптомы заболеваемости.

Читайте также на портале "Комментарии" – опасность нового штамма "Омикрон" заключается в том, что, заболевание очень плохо переносят дети. Если предыдущие штаммы в основном обходили детей или же маленькие пациенты переносили болезнь без последствий, как сезонную простуду, то теперь в ряде случаев заболевание протекает с осложнениями. Подтверждением этого есть то, что в ряде областей 70-80% койко-мест в инфекционных больницах заняты именно детьми. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий.





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