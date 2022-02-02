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Штамм Омикрон гораздо опаснее предыдущих штаммов COVID-19: в чем причина

В некоторых областях Украины загруженность детских коек в "коронавирусных" больницах достигает 80%

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Новый штамм коронавируса "Омикрон" намного опаснее предыдущих, потому что его очень тяжело переносят дети. Уже на сегодняшний день есть ряд областей Украины, где загруженность детских коек в инфекционных отделениях больниц достигает 70-80%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий.

Штамм Омикрон гораздо опаснее предыдущих штаммов COVID-19: в чем причина

Коронавирус. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, если в целом говорить о том, насколько сейчас медицинская система испытывает нагрузки в связи с очередной волной заболеваемости, то загруженность коек в "коронавирусных" больницах примерно на уровне 30%. 

Михаил Радуцкий отметил, что тяжелее всего этот штамм переносят дети. Ранее уже отмечалось, что COVID-19 есть практически безопасным для маленьких пациентов. Кроме того, дети практически не болели коронавирусом, а, если и болели, то переносили болезнь, как сезонную простуду, без каких-либо осложнений. Теперь же с распространением штамма "Омикрон" приходится госпитализировать и детей.

Читайте также на портале "Комментарии" – глава Минздрава Виктор Ляшко сделал острожный прогноз относительно того, удастся ли победить пандемию в 2022 году. По мнению Ляшко, об успешности борьбы с коронавирусом можно будет говорить, если в Украине вырастет уровень вакцинации населения, в стране появятся лекарства, которыми можно будет лечить ковид и сам вирус будет менее агрессивным, то есть, не будет вызывать тяжелые последствия. Именно от этих трех факторов зависит, удастся ли Украине победить коронавирус уже в этом году.



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Источник: https://kanaldom.tv/omikron-tyazhelo-perenosyat-deti-raduczkij/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
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