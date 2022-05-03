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Лица с инвалидностью: известно ли, как повлияли боевые действия на количество таких украинцев

В правительственных институтах продолжается подсчет лиц с инвалидностью в результате боевых действий

сегодня, 12:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Война в Украине – это не только разрушенные дома, миллионы беженцев, разрушение инфраструктуры, погибшие граждане, но и тяжелые ранения у взрослых и детей: недели в реанимации, сотни операций, ампутации конечностей. Из-за телесных повреждений, полученных во время боевых действий, некоторые граждане получают инвалидность. После оформления соответствующих документов они имеют право на получение протезов, реабилитацию и социальные выплаты, компенсацию за приобретение средств реабилитации.

Лица с инвалидностью: известно ли, как повлияли боевые действия на количество таких украинцев

Фото иллюстративное / Pixabay

Мы поинтересовались у Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, есть ли сведения о росте количества заявок на оформление инвалидности после 24 февраля и сколько лиц с ограниченными возможностями проживает в регионах.

"Согласно Порядку учет лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, других лиц, имеющих право на безвозмездное получение средств реабилитации, ведется в централизованном банке данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) путем формирования электронного личного дела в банке данных. По состоянию на 29 апреля Фонд не имеет возможности сформировать с помощью ЦБИ информацию о пострадавших в результате военной агрессии РФ против Украины", — говорится в ответе.

В частности, в Фонде отметили, что 12 апреля правительство внесло изменения в Порядок обеспечения вспомогательными средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения. Список расширен, включены туда лица, пострадавшие от войны с РФ. Среди изменений также упрощение механизма обеспечения таких лиц средствами реабилитации на основании выводов врачебно-консультативных комиссий или решений военно-врачебных комиссий независимо от установления им инвалидности, установления инвалидности заочно, если лицо не может прибыть на осмотр в медико-социальную экспертную комиссию.

Также сообщается, что разработчик программного обеспечения ЦБИ должен осуществить доработку и приведение к требованиям обновленных нормативно-правовых актов.

Количество лиц с инвалидностью по состоянию на первое января 2021 опубликовано в сборнике "Социальная защита населения Украины" Государственной службы статистики. По этим данным, количество впервые признанных лиц с инвалидностью в 2020 году, т.е. тех, кто получил впервые подтверждение инвалидности, составило 117 664 человек, из них женщин — 52 067 человек, детей — 13 149. Среди впервые признанных лиц с инвалидностью 13 055 людей имеют I группу инвалидности, 42 007 человек — ІІ группу и 62 602 человека — ІІІ группу. Всего в Украине насчитывалось на начало 2021 года 2 724 082 граждан с инвалидностью, среди них 162 923 детей до 18 лет. Аналогичный сборник за 2021 год еще не опубликован.

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Источник: https://comments.ua/ua
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