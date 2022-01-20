Не "инвалидные коляски" и не "пожилые люди": Елена Зеленская представила справочник новой этики общения

Супруга президента Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности", где украинцы могут ознакомиться с правилами нового этического общения без ярлыков и стереотипных или оскорбительных терминов. Об этом она написала в Facebook.

Елена Зеленская, фото Facebook

Над проектом по созданию справочника работали общественное движение "Социальное единство", ОО "Безбарьерность". Пользоваться им смогут те, у кого есть нарушение слуха или зрения. Есть ведь справочник имеет аудиодескрипцию и переводчик на жестовый язык. Когда пользователь кликнет на синий виджет с изображением рук, откроется видео с сурдопереводчиком и аудиосопровождением.

Справочник по безбарьерности можно найти на сайте https://bf.in.ua. Уже есть его перевод на английский и русский языки, поэтому можно выбрать нужную версию. На сайте представлено несколько разделов: "Составляющие безбарьерности", "Правила языка", "Словарь", "Безбарьерный календарь".

Справочник содержит несколько категорий слов и выражений. Среди них: заболевания, нарушения, синдромы и расстройства; раса, этническая или национальная принадлежность; инвалидность; разные социальные группы; ЛГБТИК+. В категориях можно найти интересующие вас слова. Например, этично говорить "темнокожий человек", "азиаты", "ромы", "народы Кавказа".

Также этично будет называть инвалидную коляску "креслом колесным", пожилых людей "людьми старшего возраста". Также следует говорить не немой, а "человек, общающийся с помощью альтернативных средств коммуникации", не слепой, а "человек с нарушениями зрения/с полной/частичной потерей зрения", допустимо говорить "незрячий".

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