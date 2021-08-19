Ковидни наклейки: в Минздраве определились, как позначать привитых от COVID-19

Сознательные украинцы активно прививаются от коронавируса. С начала кампании проведена прививка почти восьми миллионам граждан. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Министерства здравоохранения Украины.

Вакцина от коронавируса, фото из открытых источников

Так, в Минздраве отметили, что для того, чтобы отметить организации, которые уже воспользовались этой возможностью, и призвать других сделать так же, уже разработали серию наклеек.

"Яркие стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Их можно расклеить на входе и в самых помещениях, где работают вакцинированы коллективы, извещать о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях", — говорится в сообщении.

Также в Минздраве напомнили, что коллективы, в которых не менее 50 желающих сделать прививку от COVID-19, могут заказать выезд мобильной бригады по вакцинации на фирму. Если желающих вакцинироваться меньше 50, то они могут записаться на прививку в центры вакцинации или пунктов прививок по контактным телефонам или онлайн.

Напомним, коронавирус поглощает Украины: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы.



Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.

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