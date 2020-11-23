Коронавирус в Украине: статистика заболевших по состоянию на 23 ноября

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Светлана Шкурупий
По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусом в Украине немного снизился. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 10 945 новых случаев COVID-19.
фото: Depositphotos
На сегодня в Украине вирусом болеет 333 554 человека, еще у более 717 тысяч есть подозрения на наличие заболевания. Жертвами пандемии уже стали 11 075 человек, из них 124 — за прошлые сутки. При этом, "дать сдачи" коронавирусу удалось 291 060 украинцам, из них 4 143 человека вылечились за прошлые сутки.
Больше всего COVID-19 атакует столицу Украины (60 218+1212 новых случаев за сутки), а также Днепропетровскую (29 654+1093 человека за сутки) и Киевскую (31 212+870 за сутки) области.
Наименьшее количество новых случаев заболевания продолжают фиксировать в Луганской (+13 за сутки) и Кировоградской (+100 за сутки) областях.
Напомним, что в американской компании Moderna рассказали, сколько будет стоить их вакцина от COVID-19.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Всемирная организация здоровья прогнозирует третью волну коронавируса уже в начале 2021 года.
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